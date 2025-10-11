У Српској рођене 22 бебе

11.10.2025
08:31
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 10 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Бијељини четири, Приједору и Добоју по три, Градишци двије и Зворнику једна беба.
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и пет дјечака, Бијељини по два дјечака и дјевојчице, Приједору двије дјевојчице и дјечак, Добоју два дјечака и дјевојчица, Градишци дјечак и дјевојчица, а у Зворнику један дјечак.
У породилиштима Источно Сарајево, Требиње и Фоча није било порода.
Подаци из породилишта у Невесињу нису били доступни.
