У Српској рођене 22 бебе

11.10.2025

08:31

Фото: Pixabay

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 10 дјевојчица и 12 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту Бањалука рођено је девет беба, Бијељини четири, Приједору и Добоју по три, Градишци двије и Зворнику једна беба.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и пет дјечака, Бијељини по два дјечака и дјевојчице, Приједору двије дјевојчице и дјечак, Добоју два дјечака и дјевојчица, Градишци дјечак и дјевојчица, а у Зворнику један дјечак.

У породилиштима Источно Сарајево, Требиње и Фоча није било порода.

Подаци из породилишта у Невесињу нису били доступни.

