Почетак радова на обнови дионице пута Клашнице-Бањалука

11.10.2025

08:10

Почетак радова на обнови дионице пута Клашнице-Бањалука
Фото: АТВ

Данас почињу радови на обнови магистралног пута Клашнице-Бањалука.

Почетку радова, како је најављено присуствоваће, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.

свијеће-свијећа-спц-05092025

Друштво

Данас су Михољске задушнице: Овај обичај на гробљу се не прескаче

Преко надвожњака у насељу Трн, на дионици магистралног пута Бањалука-Клашнице, од јуче је обустављен саобраћај због додатног оштећења његових носача.

Из "Путева Републике Српске" је саопштено ће обустава трајати до завршетка новог надвожњака, не дуже од 60 дана.

Страхиња Јокић-11102025

Свијет

Брат Николе Јокића осуђен у Америци због ударања навијача

Грађане и учеснике у саобраћају су замолили за додатни опрез и да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.

