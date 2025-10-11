Почетак радова на обнови дионице пута Клашнице-Бањалука

Почетку радова, како је најављено присуствоваће, министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић.

Преко надвожњака у насељу Трн, на дионици магистралног пута Бањалука-Клашнице, од јуче је обустављен саобраћај због додатног оштећења његових носача.

Из "Путева Републике Српске" је саопштено ће обустава трајати до завршетка новог надвожњака, не дуже од 60 дана.

Грађане и учеснике у саобраћају су замолили за додатни опрез и да поштују постављену саобраћајну сигнализацију.