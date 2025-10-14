Logo

Други Сабор геодета Србије и Српске окупио 700 стручњака

14.10.2025

11:56

Други Сабор геодета Србије и Српске окупио 700 стручњака
Фото: АТВ

У Бијељини је отворен Други Сабор геодета Србије и Српске са међународним карактером, на којем учествује око 700 стручњака из ове области.

Међу темама Сабора су "Катастар и трећа димензија", "Нови модел катастра непокретности", "Геопросторни подаци у служби масовне процјене вриједности непокретности у Републици Српској" и друго.

Организатори су Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске, Друштво геодетских инжењера и геометара Републике Српске и Републички геодетски завод Србије.

Сабор геодета отворио је Зоран Стевановић, министар саобраћаја и веза Републике Српске.

"Ово је скуп гдје можемо да унаприједимо наше знање, да дођемо до одређених стратегија и смјера на који начин Геодетска управа треба да се креће у будућности. Овдје има актуелних тема од сајбер секјурити, вјештачке интелигенције , од масовне процјене вриједности непокретности", рекао је Драган Станковић, директор РУГИПП.

У име Републичког геодетског завода Републике Србије и што се тиче наше струке и занимања, додао је Борко Драшковић директор РГЗ, могу да обећам да ћемо бити водећи у свијету у овој области,

"Промовисали смо нови функционално – правни модел модел на којем ћемо радити заједно и колеге из свијета то већ зову 'српски модел'", додао је Драшковић.

Стевановић је поручио да је фасциниран податком да је РГЗ четврто-рангирани у свијету по примјени модерних технологија и по усавршавању метода и начина рада како би подаци које посједују Републичко геодетска управа и Републички завод били доступни свима на један сигуран и поуздан начин који гарантује имовинско-правну сигурност наших суграђана.

