Лопови харају њивама: Након паприка, обрали и јабуке

14.10.2025

18:34

Коментари:

0
Лопови харају њивама: Након паприка, обрали и јабуке

Похлепни лопови краду у тонама. Недавно су покрали паприке и оштетили купус, а сада се домогли воћњака.

Тешка крађа на штету пољопривредника забиљежена је на сјеверу Хрватске, у Међимурској жупанији. Како је објавила тамошња полицијска управа, између 3. и 10. октобра у пољском пред‌јелу недалеко Домашинца, непознати починиоци провалили су у ограђени воћњак, одакле су украли више тона јабука, разних врста.

Тадеј Бохорч

Регион

Младом ратару лопови током ноћи украли пет тона паприка

Укупну материјалну штету 58-годишњи власник процијенио је на више хиљада евра.

Претходно је и млади пољопривредник Тадеј Бохорч (33) био жртва бахатог лопова или више њих који се нису само задржали на крађи поврћа. С његовог поља у Светом Петру отуђено је неколико тона паприке те оштећено више главица купуса и цијев за наводњавање.

paprike pixabay

Регион

Ратар преко ноћи остао без 5 тона паприке: Полиција трага за лоповима

"Какво је то вријеме дошло кад ни поврће више није сигурно од лопова?", запитао се у разговору за Подравски лист шокиран поступањем засад непознатог лопова или више њих иза којих је остала штета од најмање 3.000 евра. Јер нису само украли око пет тона паприке већ уништили поље купуса те - пререзали цијеви система за наводњавање.

Подсјетимо, ни имања бх. пољопривредника нису поштеђена крађа, али многи их не пријављују јер се починиоци ријетко проналазе.

