Инфлуенсерка и кћерка пронађене мртве: Непријатан мирис из стана довео до језивог открића

Извор:

АТВ

14.10.2025

17:49

Инфлуенсерка и кћерка пронађене мртве: Непријатан мирис из стана довео до језивог открића
Фото: Printscreen/Instagram/lidianelorenco_

Тијела познате инфлуенсерке и манекенке Лидијане Алине Лоренсо (33) и њене кћерке Мијане Софије Сантос (15) пронађени су у њиховом стану у Бара да Тихука у Рио де Жанеиру.

Како преноси Р7, полиција истражује мистерију око њихове смрти.

Тијела мајке и кћери пронађена су у одвојеним собама без знакова насиља на 11. спрату зграде у Бара да Тихука.

У понед‌јељак 13. октобра истражитељи су се вратили у зграду која се налази у отмјеном дијелу града, како би прикупили нове информације о случају, преносе Независне.

Према полицији, њих двије су пронађени мртви у четвртак (9. октобра).

Посљедњи пут су виђени пет дана раније.

Амин Мохито

Занимљивости

Инфлуенсер боцкао пролазнике инјекцијом - није се добро провео

Тијела су пронађена након што су комшије осјетили непријатана мирис из стана. Позвани су ватрогасци и војна полиција.

Убрзо након тога полиција је покренула истрагу о околностима смрти. Полиција је објаснила да до сада нису успјели утврдити узрок смрти..

"Биће потребни даљњи тестови како би се утврдио узрок смрти", додали су.

Према наводима Г1, Мијана је пронађена у дневној соби, док је тијело њене мајле било у једној од спаваћих соба.

Лидијана радила као модел и дигитална инфлуенсерица. Такође је студирала медицину у Рио де Жанеиру, гд‌је је живјела неколико година.

Њена кћи, 15-годишња Мијана прије него је дошла да живи са мајком студирала на ЕЕБ Ирма Ирене у Санта Катарини.

Њихове сахране одржане су у нед‌јељу, 12. октобра, на Градском гробљу Санта Сесилија.

