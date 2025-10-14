Logo

Кремљ: Русија рачуна на Виткофа, али се операција наставља

14.10.2025

16:39

Кремљ: Русија рачуна на Виткофа, али се операција наставља
Фото: Tanjug / AP

Русија рачуна на то да ће утицај Сједињених Држава и дипломатска вјештина специјалног изасланика америчког предсједника Стива Виткофа помоћи да се Кијев подстакне на већу спремност за мировни процес, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Ми већ добро познајемо господина Виткофа. Он је ефикасан, показао је своју ефикасност сада на Блиском истоку и надамо се да ће његови таленти допринијети и раду у украјинском правцу", рекао је Песков новинарима.

Он је нагласио да је Русија спремна на мирно рјешење по питању Украјине, али да се специјална операција наставља, преноси РТ Балкан.

Kremlj

Дмитриј Песков

Америка

