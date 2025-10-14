Пожар направио хаос, милиони људи без струје

Извор:
Бразилске савезне власти покренуле су истрагу о узроцима пожара који је избио у електроенергетској подстаници у савезној држави Парана, а који је данас рано ујутру изазвао нестанак струје у свим дијеловима земље оставивши више милиона домаћинстава без струје.
Како је саопштио Оператер националног електроенергетског система (ОНС), до великог поремећаја у Националној мрежи дошло је у 00.32 часа по локалном времену, када је, активирањем регионалног система за растерећење мреже, контролисано искључено око 10.000 мегавата потрошње, пренио је Си-Ен-Ен Бразил.
Пожар је довео до потпуног искључења подстанице напона 500 киловолта, чиме су прекинуте везе између југа земље и региона југоисток/центар-запад, што је надлежне навело да ситуацију означе као "озбиљну".
Према информацијама које је објавио Си-Ен-Ен Бразил, поновно укључење система почело је неколико минута касније, али је било потребно око сат и по до два да се у потпуности нормализује снабдијевање електричном енергијом у сјеверним, сјевероисточним, југоисточним и централно-западним дијеловима земље.
Бразилски министар рударства и енергетике Александре Силвеира изјавио је да је узрок био "локални проблем", а не недостатак енергије у систему.
Према подацима којима располаже бразилски портал Глобо, више од четири и по милиона корисника широм земље остало је без струје.
