Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

14.10.2025

17:23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције
Фото: Tanjug / AP

Војни лидери Мадагаскара преузели су власт над том земљом, након што су распустили сенат, Уставни суд, електорално тијело и друге државне институције, пренио је Ројтерс.

Претходно је предсједник Мадагаскара Андриј Раџоелини напустио ту земљу и распустио скупштину, након вишенедјељених антивладиних протеста.

Посланици су раније данас покренули поступак опозива предсједника, а из предсједништва је саопштено да је састанак парламента био неуставан и да је свака одлука или резолуција која је проистекла из њега ништавна након распуштања скупштине.

У међувремену, снаге Мадагаскара су се придружиле демонстрантима које предводе млади, а који се противе предсједнику Андрију Раџоелини.

Шеф полиције је додатно истакао солидарност са војском и националном жандармеријом, истичући растућу институционалну подршку демонстрацијама, наводи се у саопштењу.

У обраћању нацији са неоткривене локације у понедјељак, Раџоелина је одбио да поднесе оставку упркос притиску вишенедјељних протеста грађана који захтијевају његову оставку и широко распрострањеним пребјезима у војсци.

