Инфлуенсер погинуо током лета: Све преносио у видеу уживо

Инфлуенсер Танг Феиђи (55) трагично је изгубио живот док је снимао видео уживо када је изгубио контролу над својим двомоторним авионом и срушио се у округу Ђијанге, у централној Кини.
Феиђи је снимао видео за своје друштвене мреже у суботу када се авион запалио одмах након полијетања. Стотине гледалаца је пратило несрећу уживо на кинеској платформи Доујин, гдје је Феиђи имао више од 100.000 пратилаца.
У коментарима, ужаснути људи су очајнички покушавали да га спасу, звали хитну помоћ и молили да се нешто предузме, али нажалост, инфлуенсер није носио кацигу нити падобран.
Преминуо је на лицу мјеста. Срећом, несрећа није изазвала никакву штету у локалном подручју.
Прије несреће, Феиђи је својим пратиоцима открио да је купио авион за око 49.000 долара. Летјелица је имала једно сједиште и тежила је преко 113 килограма, а могла је да достигне висину до 600 метара и брзину преко 96 км/х.
Инфлуенсер је тврдио да је након само шест сати вјежбања спреман за лет и да му није потребна пилотска дозвола за управљање ултралаким машинама.
Феиџи је раније имао техничких проблема са летјелицом, што је изазвало двије претходне несреће прошле године. У оба случаја, летјелица је пала са мање од 10 метара због квара мјерача горива, али тада није било озбиљнијих посљедица.
Након трагичног догађаја, Феиџијеви налози на друштвеним мрежама су подешени на приватне, тако да само постојећи пратиоци могу да приступе његовом садржају. Узрок смрти је тренутно под истрагом.
