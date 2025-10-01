Студент се убио јер су му грешком рекли да не може дипломирати: Мајка га нашла мртвог у соби

Извор:
Телеграф
01.10.2025
09:52
Мајка студента који је себи одузео живот након што му је грешком речено да неће имати право да дипломира, говорила је о свом болу, рекавши да га је Универзитет у Глазгову "практично избацио".
Итан Скот Браун (23) требало је да дипломира у децембру 2024. године након што је студирао географију на шкотском универзитету.
Међутим, његова породица је рекла да је у септембру те године обавијештен да му није додијељена оцјена за један предмет и да стога неће имати право да дипломира.
Мајка каже да је због тога себи одузео живот 13. децембра 2024. године, на дан када је требало да дипломира.
Његово тијело у соби пронашла је његова мајка Трејси.
Породица каже да је, након што је Трејси тражила одговоре од универзитета, интерна истрага потврдила да је студент добио погрешну оцјену за тај курс због грешке универзитета и да је требало да дипломира на вријеме.
Тврде да студент грешку није примјетио ниједан запослени на факултету, нити су је идентификовале двије интерне и једна екстерна испитна комисија.
Његова породица, из Коутбриџа у Сјеверном Ланаркширу, вјерује да је дошло до системске грешке на факултету и позивају да се провјери да ли се слична ствар догодила и другим студентима.
Универзитет је признао да је дошло до грешке када су у питању Итанове оцјене и изразили су најдубље саучешће породици, пише Скај Њуз.
Тврде да се ради о изолованом инциденту и да други студенти нису погођени.
"Мој син, Итан, био је веома срећан што је примљен да студира на Универзитету у Глазгову. Ми као породица смо били одушевљени због њега. Итан је био љубазан, брижан младић који је био веома вољен. Зато ми је срце сломљено када сам сада свјесна менталне патње коју је овај универзитет изазвао у њему", рекла је неутјешна мајка.
Једна ствар је највише боли.
"Итан је напустио овај свијет вјерујући да није успио, да Универзитет није погријешио. Истина је да је Итан успјешно дипломирао, иако су му рекли супротно", додала је она.
Она је на крју рекла да ће као родитељи тражити правду за њиховог сина, како би спријечили да нека друга породица доживи исту бол као они.
