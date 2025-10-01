Logo

Захарова о изборима у Молдавији: Глобални неуспјех Запада, у земљи на дјелу потпуна чистка

Извор:

Sputnjik

01.10.2025

09:49

Коментари:

0
Захарова о изборима у Молдавији: Глобални неуспјех Запада, у земљи на дјелу потпуна чистка
Фото: Танјуг/АП

Парламентарни избори у Молдавији нису само срамота, већ још један „глобални неуспјех Запада“. У земљи се „спроводи потпуна чистка“, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова за радио Спутњик.

„На дјелу је апсолутна чистка. Видим и читам различите процјене недавних избора. Неки говоре о неуспјеху незападних снага, други о тријумфу западних снага. Вјерујем да је ово глобални неуспјех Запада. Наравно, неуспјех“, истакла је Захарова, коментаришући притисак који садашња влада врши на опозиционе политичаре у Молдавији.

Захарова је нагласила да је „све урађено на тако очигледно диктаторски начин да нико нема прилику да докаже супротно“.

Радован Ковачевић

Република Српска

Ковачевић: Синиша Каран - човјек Републике Српске, очекујемо подршку наших партнера и грађана

„Ово није само срамота. Ово је неуспјех, још један западни неуспјех, који ће, као и у Румунији, ући у анале овог истог западног хаоса“, додала је.

Претходно, Захарова је оцијенила да је режим у Кишињеву да би одржао власт, искористио варварске методе за застрашивање својих противника.

policija rs

Хроника

Тројац из Приједора насјео на преваре: Ојадили их за 1.650 КМ

На парламентарним изборима у Молдавији готово једнак број гласова добила је прозападна владајућа странка председнице Маје Санду и опозиција, коју је чинило неколико странака које се залажу за сарадњу са Русијом. Побједа владајуће странке обезбијеђена је гласовима из иностранства на бирачким мјестима у Европи.

(Спутњик)

Подијели:

Тагови:

Марија Захарова

Moldavija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

Сцена

Шок у Холивуду: Повлачи се Џорџ Клуни

1 ч

0
Ковачевић: Синиша Каран - човјек Републике Српске, очекујемо подршку наших партнера и грађана

Република Српска

Ковачевић: Синиша Каран - човјек Републике Српске, очекујемо подршку наших партнера и грађана

1 ч

0
Аутомобил волан ручна кочница

Ауто-мото

Полиција зауставила ауто, али нису имали коме да напишу казну

1 ч

1
Ураган срушио пет кућа у океан

Свијет

Ураган срушио пет кућа у океан

1 ч

0

Више из рубрике

Ураган срушио пет кућа у океан

Свијет

Ураган срушио пет кућа у океан

1 ч

0
Детаљи хаоса у Минхену: Минирао породичну кућу, па је запалио

Свијет

Детаљи хаоса у Минхену: Минирао породичну кућу, па је запалио

1 ч

0
Nafta industrija Srbije NIS Gazprom

Свијет

Сијарто: Надамо се рјешењу за НИС које неће угрозити енергетско снабдијевање Србије

2 ч

0
Русија преузима предсjедавање Савjетом безбjедности УН - у фокусу Дејтон

Свијет

Русија преузима предсjедавање Савjетом безбjедности УН - у фокусу Дејтон

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

11

03

Од данас ванредно повећање минималца и других плата

11

02

Са тржишта БиХ повучено 1.036 дјечијих свјетиљки

10

59

Почиње сезона лова на мрког медвједа

10

58

Ана Брнабић расписала локалне изборе

10

58

Чистио таван, па пронашао нешто узнемирујуће

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner