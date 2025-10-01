Извор:
Парламентарни избори у Молдавији нису само срамота, већ још један „глобални неуспјех Запада“. У земљи се „спроводи потпуна чистка“, изјавила је Марија Захарова, портпарол руског Министарства спољних послова за радио Спутњик.
„На дјелу је апсолутна чистка. Видим и читам различите процјене недавних избора. Неки говоре о неуспјеху незападних снага, други о тријумфу западних снага. Вјерујем да је ово глобални неуспјех Запада. Наравно, неуспјех“, истакла је Захарова, коментаришући притисак који садашња влада врши на опозиционе политичаре у Молдавији.
Захарова је нагласила да је „све урађено на тако очигледно диктаторски начин да нико нема прилику да докаже супротно“.
„Ово није само срамота. Ово је неуспјех, још један западни неуспјех, који ће, као и у Румунији, ући у анале овог истог западног хаоса“, додала је.
Претходно, Захарова је оцијенила да је режим у Кишињеву да би одржао власт, искористио варварске методе за застрашивање својих противника.
На парламентарним изборима у Молдавији готово једнак број гласова добила је прозападна владајућа странка председнице Маје Санду и опозиција, коју је чинило неколико странака које се залажу за сарадњу са Русијом. Побједа владајуће странке обезбијеђена је гласовима из иностранства на бирачким мјестима у Европи.
(Спутњик)
