Ковачевић: Синиша Каран - човјек Републике Српске, очекујемо подршку наших партнера и грађана

Радован Ковачевић, портпарол СНСД истакао је да Синиша Каран, приједлог ове политичке партије за предсједника Републике Српске, никада није оклијевао да буде на линији фронта за Српску, како у рату, тако и у политици.
Ковачевић, који је и делегат у Дому народа рекао је да је Каран човјек Републике Српске, који је свој цијели живот везао за њу.
- Синиша Каран је неко ко је познат јавности и чија је каријера завидна. Дипломирани политиколог, који је магистрирао и докторирао уставно право и дуги низ година предаје уставно право. Написао је велики број научних радова, али исто тако неко ко је био најмлађи начелник полицијске станице у некадашњој Југославији. Имао је озбиљну каријеру у Полицији Српске од првог дана - додао је Ковачевић.
Истиче да је Каран неко ко није имао проблем да због Српске и њених интереса 9. јануара буде санкционисан од бивше администрације САД-а.
- Ми тражимо људе који су спремни да носе терет за Републику Српску, како Република Српска не би носила терет. Каран је неко ко је провјерен човјек и патриота, неко кога људи препознају као образованог, поштеног и културног човјека, који је увијек на правом мјесту - наводи Ковачевић.
Када је ријеч о подршци ове одлуке СНСД-а, Ковачевић истиче да се очекује подршка свих којима је стало до Српске.
- Не сумњам да ће та подшка бити на страни Синише Карана. Очекујемо подршку свих наших партнера и сви су се изјаснили да ће Каран бити кандидат којег ће да подрже. Наравно ми ћемо ускоро одржати састанак са коалиционим партнерима и зајeдно идемо у кампању која, морам рећи, да је нежељена - каже Ковачевић за РТРС.
Коментаришући јединство, да би се заштитиле институције Републике Српске, Ковачевић истиче да је јавност упозната да је од самог почетка то и био план и стратегија СНСД-а.
- Ми смо с тим ушли у Народну скупштину Републике Српске и имали смо већину да то усвојимо. Скупштина је усвојила одлуку да неће бити избора и да предсједник Републике Српске остаје Милорад Додик. Такође, усвојена је одлука да ће се ове године провести само референдум, гдје ће се грађани Српске изјаснити прихватају ли наметнуту вољу странца - додаје Ковачевић.
Сада, каже, биће два реферндума, један - да ли грађани прихаватају наметнуту вољу странаца, а други - шта је воља грађана.
- Јако је битно да се разумије да су одлуке Скупштине обавезујуће за све. Међутим опозиција Српске је рекла да неће поштовати одлуке Скупштине, него одлуке Кристијана Шмита. Они су се овоме обрадовали и видјели као једину прилику да побиједе Додика након 20 година. Имају подршку сарајевских медија и сцене, али не могу. /Лидер странке Листа за правду и ред Небојша/ Вукановић се стално залијеће, а на изборима добије 1,5 одсто гласова. И онда они кажу, не ми нећемо поштовати вољу Скупштине која је обавезујућа, ми ћемо поштовати вољу Шмита - додаје Ковачевић.
Каже, опозиција из Српске имала је испланиран сценарио - уз договор са амбасадом једне земље и сарајевским странкама, да заједнички дају једног кандидата.
Понавља, да је Додик легитимно изабран од стране народа.
