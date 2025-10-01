Logo

Министарство финансија САД издало нову лиценцу НИС-у до 8. октобра

Танјуг

01.10.2025

10:16



Министарство финансија САД издало је нову посебну лиценцу којом је одложено ступање на снагу санкција у пуном обиму према компанији НИС и којом се компанији омогућава несметано обављање оперативних активности најкасније до 8. октобра 2025. године, саопштио је данас НИС.

Лиценца је издата 30. септембра, навео је НИС.

Компанија НИС подсјећа да је такође поднијела и допуну захтјева за уклањање са СДН (Specially designated Nationals) листе.

ljubo ninkovic

Бања Лука

Љубо Нинковић: Нема краја проблемима

Како је наведено, ријеч је о дуготрајном и комплексном процесу, а иницијални захтјев је послат 14. марта ове године.

НИС наставља са активностима које имају за циљ превазилажење актуелне ситуације, а о свим новим околностима које могу утицати на пословање компанија ће благовремено обавијестити јавност, наведено је у саопштењу.

Нафтна индустрија Србије

