Logo

Жени повријеђеној у пуцњави у Вишњичкој бањи се и даље боре за живот

Извор:

Б92

30.09.2025

22:45

Коментари:

0
Жени повријеђеној у пуцњави у Вишњичкој бањи се и даље боре за живот
Фото: Tanjug/MILOŠ MILIVOJEVIĆ

Љекари се и даље боре за живот жене која је рањена у пуцњави у Вишњичкој бањи, а већ више од 5 сати се налази у операционој сали након реанимације, преносе медији.

Рањена Д. В. је превезена у Ургентни центар без свијести, а након вијести да је подлегла повредама, из Министарства унутрашњих послова су потврдили да јој се љекари боре за живот.

У пуцњави је рањена Љ. М. (42) задобила прострелну рану у леву потколеницу, мушкарац О. А. (59), супруг Д. В., упуцан је у лијеву бутину и примљен на одјељење ортопедије.

Рањени су и Н. Н. (33) и Л. Д. (29), који су идентификовани као навијачи, а према посљедњим информацијама, сукоб је избио управо између њих. Обојица су задобили ране у предјелу ноге и пребачени су такође на одјељење ортопедије.

Како преносе медији, нико од рањених, сем Д. В., није животно угрожен.

Подијели:

Тагови:

Пуцњава

Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Свједоци о пуцњави у Београду: ''Хтио сам да се бацим под кола''

Србија

Свједоци о пуцњави у Београду: ''Хтио сам да се бацим под кола''

3 ч

0
Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

Србија

Доктори учинили чудо: Жена рањена у пуцњави примљена без знакова живота

6 ч

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић са израелским шефом дипломатије, ово је тема разговора

7 ч

0
Policija Srbija

Србија

Ево шта је могући мотив пуцњаве у којој је убијена жена, а четворо рањено

8 ч

1
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

59

Лига шампиона: Бајерн разбио Пафос, Атлетико Ајнтрахт

22

52

Додик: Трампов план враћа здрав разум на Блиски исток

22

48

Мали јазавичар одушевљен "шољицом за све": Реакције преплавиле друштвене мреже

22

45

Жени повријеђеној у пуцњави у Вишњичкој бањи се и даље боре за живот

22

39

И Звезда поражена на старту Евролиге

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner