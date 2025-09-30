Жени повријеђеној у пуцњави у Вишњичкој бањи се и даље боре за живот

Извор:
Б92
30.09.2025
22:45
Коментари:0
Љекари се и даље боре за живот жене која је рањена у пуцњави у Вишњичкој бањи, а већ више од 5 сати се налази у операционој сали након реанимације, преносе медији.
Рањена Д. В. је превезена у Ургентни центар без свијести, а након вијести да је подлегла повредама, из Министарства унутрашњих послова су потврдили да јој се љекари боре за живот.
У пуцњави је рањена Љ. М. (42) задобила прострелну рану у леву потколеницу, мушкарац О. А. (59), супруг Д. В., упуцан је у лијеву бутину и примљен на одјељење ортопедије.
Рањени су и Н. Н. (33) и Л. Д. (29), који су идентификовани као навијачи, а према посљедњим информацијама, сукоб је избио управо између њих. Обојица су задобили ране у предјелу ноге и пребачени су такође на одјељење ортопедије.
Како преносе медији, нико од рањених, сем Д. В., није животно угрожен.
Србија
3 ч0
Србија
6 ч0
Србија
7 ч0
Србија
8 ч1
Најновије
Најчитаније
22
59
22
52
22
48
22
45
22
39
Тренутно на програму