Село на ријеци Тиси крије мрачну тајну Европе

У децембру 1929. године одржано је суђење у окружном суду у градићу Солноку у Мађарској. Случај се односио на оближње село Нађирев, гдје је десетине жена било оптужено за намјерно тровање њихових мужева.
Амерички дневник "Њујорк тајмс" је тада извијестио да је скоро 50 жена оптужено за тровање мушкараца у тој заједници.
Према писању дневника, у Нађиреву, пољопривредном насељу око 130 километара јужно од Будимпеште, од 1911. до 1929. године убијено је више од 50 мушкараца тровањем арсеном.
Оптужене жене постале су познате као "тровачице из Нађирева".
Током суђења, једно име се више пута спомињало - Жужана Фазекаш, сеоска бабица.
Нађирев је био мала пољопривредна заједница на ријеци Тиси, у Куншагу, највећем виноградарском региону у Мађарској.
У тој области су се бракови често уговарали, па су веома младе дјевојке удаване за знатно старије мушкарце.
Такви договори обично су подразумијевали уговоре о земљи, насљедству и облигационим односима.
Развод није био могућ.
У то вријеме село је још увијек било под влашћу Аустроугарског царства.
Пошто у Нађиреву није било љекара ни свештеника, Фазекаш, захваљујући знању о љековитим биљкама и хемијским супстанцама, није радила само као бабица, већ и као сеоска љекарка.
"Због њеног знања, људи су јој се обраћали и вјеровали су јој", изјавила је за ББЦ 2004. године Марија Гуња.
Гуња је била дјевојчица када је њеног оца, локалног чиновника, полиција замолила да помогне у истрази низа необјашњивих смрти у селу.
Бабица је живјела у типичној приземној кући која је гледала на улицу.
Гуња је рекла да су јој се жене у селу често повјеравале и причале о њиховим проблемима.
"Она је почела да сазнаје што се дешавало у кућама: мушкарци су тукли жене, силовали их, многи су били невјерни. Било је много злостављања", изјавила је Гуња.
Рекла је да када би се жене пожалиле на њихове пијане или насилне мужеве, Фазекаш би им одговорила: "Ако имаш проблем са њим, ја имам једноставно рјешење".
То рјешење био је арсен, који је бабица добијала натапањем у воду папира са лијепком за муве.
Касније су, према писању британског листа "Тајмс", у њеној башти пронађене закопане бочице отрова.
Временом се попунило сеоско гробље у Нађиреву.
Од 1911. до 1929. године на гробљу је сахрањено око 50 мушкараца, од којих су многи били мужеви и очеви.
Власти су коначно посумњале да се дешава нешто необично и наредиле ексхумацију тијела.
Од 50 ексхумираних тијела, у 46 је пронађен арсен, што је потврдило сумње на тровање.
Све је упућивало на Фазекаш.
Полиција је 19. јула 1929. године дошла пред њену кућу да је ухапси.
"Када је видјела да долазе жандарми, схватила је да је то њен крај. Прије него што су стигли до куће, већ је била мртва - попила је сопствени отров", испричала је Гуња.
Полицијски извјештаји указују да су се прва убиства догодила 1911, исте године када се Фазекаш доселила у село.
Те године почела су тровања која су трајала скоро двије деценије.
Међутим, изгледа да бабица није била једини тровачица.
У оближњем Солноку је од 1929. године пред суд изведено 26 жена.
Осам их је осуђено на смрт, а остале на затворску казну, од којих је седам добило доживотну робију.
Мало жена је признало кривицу, а њихови мотиви никада нису у потпуности разјашњени.
Ипак, постоје бројне теорије.
Често су спомињали сиромаштво, похлепу и досаду.
Поједини извјештаји тврде да су жене имале љубавнике међу руским ратним заробљеницима који су били распоређени да раде на имањима, док су њихови мужеви били на фронту током Првог свјетског рата.
Када су се мужеви вратили кући, жене су биле очајне због губитка слободе и тако су једна по једна одлучиле да нешто предузму.
Изгледа да жене у Нађиреву нису биле једине које су тровале мужеве.
У оближњем месту Тисакурту је у ексхумираним тијелима такође пронађен арсен, али за смрт тих људи нико никада није осуђен.
Према неким процјенама, укупни број мртвих у тој области био је и до 300.
Године су избрисале већину болних сјећања о Нађиреву.
Име овог села више не изазива нелагоду међу мушкарцима у том крају.
Ипак, Гуња је иронично примијетила да се послије ових тровања понашање мушкараца према женама "значајно поправило", преноси "Би би си на српском".
