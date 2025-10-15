Logo

Драматичан пожар код стадиона: Ватра гута све пред собом

Извор:

Телеграф

15.10.2025

09:30

Коментари:

0
Фото: Pixabay

У селу Нови Карловци (Сасе) данас је избио већи пожар у непосредној близини локалног стадиона. Према првим информацијама, ватра је захватила један стамбени објекат и део припадајућег дворишта.

Драматична слика пожара објављена је на Инстаграм профилу 192.rs, а на њој се јасно види како густ, црни дим куља у ваздух, стварајући велики облак видљив издалека. Призор је изазвао забринутост мештана, а дим се шири околним насељем.

- Пожар у селу Нови Карловци (Сасе), гори кућа и дио дворишта у близини стадиона. Није познато да ли је неко повријеђен - пише у опису слике.

Најважнија информација која се ишчекује јесте она о потенцијалним жртвама. За сада, званично није познато да ли је неко повријеђен у овом инциденту, преноси Телеграф.

пожар

Србија

