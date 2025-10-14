Logo

Тачију продужен притвор

14.10.2025

18:26

Тачију продужен притвор

Суд у Хагу продужио је притвор за још два мјесеца бившем вођи терористичке ОВК Хашиму Тачију оптуженом за ратне злочине над Србима, неалбанцима и политичким неистомишљеницима на Косову и Метохији.

Судско вијеће је оцијенило да недостају информације које би оправдале закључак да би се Тачи, уколико би био пуштен, могао појавити пред судом, односно да не би побјегао од правде, преноси "Косово онлајн".

Осим тога, судско вијеће је закључило да би оптужени могао да омета поступке специјализованих вијећа и да изврши кривична дјела против оних који се сматрају противницима ОВК-а, укључујући свједоке који су дали или би могли да дају исказ и у паралелним поступцима.

Утврђено је да ниједна од алтернативних мјера не би могла да ублажи ове ризике, па је закључено да је продужење притвора за два мјесеца неопходно и оправдано.

Тачи је оптужен у предмету заједно са Кадријем Весељијем, Реџепом Сељимијем и Јакупом Краснићијем.

Оптужница их терети за прогон на политичкој и етничкој основи, мучење, отмице, убиства и друга недјела.

Они су ухапшени 2020. године и од тада су у притвору у Хагу.

