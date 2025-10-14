"Потера" за памћење: Милион и по за сјајан такмичарски тим!

Извор:
Још једна Потера за памћење држала је гледаоце крај малих екрана на ивици столице до самог краја
Милан Буквић на висини задатка и без грешке све до финалне рунде, а такмичари једнако добри и беспрекорни у наступу. Без треме и уиграни као спортски тим, Стојан, Александар и Алекса освојили су невјероватних 1 500 000 динара, а Трагача оставили далеко иза себе!
Стојан Апостоловски пробио је лед, а као неко ко је већ искусан у побјеђивању у Потери, није се много намучио да одбрани суму од 700.000 динара. Ноншалантно и са успутним шаљивим опаскама на рачун Трагача, Стојан је побрао симпатије публике, али и инспирисао и мотивисао своје саиграче.
Тако су након њега, једнако опуштено и храбро, мјесто у финалној потери заслужили и Александар Регнер и Алекса Стојановић. Александар је заједничкој каси допринио са 90, а Алекса са 710 хиљада динара, чиме је укупан износ за који су се борили заокружен на вртоглаву цифру од 1 500 000.
Гледајући овај опуштени и духовити тројац, могло се закључити да су без много муке пред Трагача поставили изазов од чак 19 корака предности у завршној рунди квиза. Иако до те рунде непогријешив, Буквићу је попустила концентрација па је са неколико узастопних грешака омогућио такмичарима да га неколико пута врате уназад и на крају побједе са пет корака предности.
"Овако један тим изгледа и функционише. Браво! Одиграли сте за десет“, поручио је Милан Буквић такмичарима.
