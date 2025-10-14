Logo

"Потера" за памћење: Милион и по за сјајан такмичарски тим!

Извор:

Курир

14.10.2025

15:16

Коментари:

0
"Потера" за памћење: Милион и по за сјајан такмичарски тим!
Фото: Printscreen/Youtube/

Још једна Потера за памћење држала је гледаоце крај малих екрана на ивици столице до самог краја

Милан Буквић на висини задатка и без грешке све до финалне рунде, а такмичари једнако добри и беспрекорни у наступу. Без треме и уиграни као спортски тим, Стојан, Александар и Алекса освојили су невјероватних 1 500 000 динара, а Трагача оставили далеко иза себе!

Стојан Апостоловски пробио је лед, а као неко ко је већ искусан у побјеђивању у Потери, није се много намучио да одбрани суму од 700.000 динара. Ноншалантно и са успутним шаљивим опаскама на рачун Трагача, Стојан је побрао симпатије публике, али и инспирисао и мотивисао своје саиграче.

Тако су након њега, једнако опуштено и храбро, мјесто у финалној потери заслужили и Александар Регнер и Алекса Стојановић. Александар је заједничкој каси допринио са 90, а Алекса са 710 хиљада динара, чиме је укупан износ за који су се борили заокружен на вртоглаву цифру од 1 500 000.

Гледајући овај опуштени и духовити тројац, могло се закључити да су без много муке пред Трагача поставили изазов од чак 19 корака предности у завршној рунди квиза. Иако до те рунде непогријешив, Буквићу је попустила концентрација па је са неколико узастопних грешака омогућио такмичарима да га неколико пута врате уназад и на крају побједе са пет корака предности.

"Овако један тим изгледа и функционише. Браво! Одиграли сте за десет“, поручио је Милан Буквић такмичарима.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

kviz

potjera

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама

Србија

Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама

2 ч

0
Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Србија

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

4 ч

0
Потукли се насред улице: Сијевале песнице, туча зауставила саобраћај

Србија

Потукли се насред улице: Сијевале песнице, туча зауставила саобраћај

21 ч

0
Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

Србија

Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

43

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

17

35

Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

17

30

"WhatsApp" припрема велику промјену

17

23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

17

19

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner