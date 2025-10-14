14.10.2025
15:00
Коментари:0
На граничном прелазу Бајаково-Батровци, између Хрватске и Србије, заплијењено је 75.475 таблета које садрже психоактивне супстанце, а ухапшен је возач из Србије.
Ријеч је о таблетама које су означене као дрога на званичном попису Министарства здравства Хрватске.
Таблете су пронађене јуче у камиону са приколицом регистарских ознака Србије којим је управљао педесетчетворогодишњи држављанин Србије, саопштила је Полицијска управа вуковарско-сремска.
Сумња се да је држављанин Србије починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге и данас ће, уз кривичну пријаву, бити предат притворском надзорнику
Србија
Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама
Србија
4 ч0
Србија
21 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму