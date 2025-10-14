Logo

Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама

14.10.2025

15:00

Коментари:

0
Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама
Фото: Заплијењене таблете

На граничном прелазу Бајаково-Батровци, између Хрватске и Србије, заплијењено је 75.475 таблета које садрже психоактивне супстанце, а ухапшен је возач из Србије.

Ријеч је о таблетама које су означене као дрога на званичном попису Министарства здравства Хрватске.

Таблете су пронађене јуче у камиону са приколицом регистарских ознака Србије којим је управљао педесетчетворогодишњи држављанин Србије, саопштила је Полицијска управа вуковарско-сремска.

Сумња се да је држављанин Србије починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге и данас ће, уз кривичну пријаву, бити предат притворском надзорнику

Заплијена

Србија

Заплијењено 75.475 таблета са психоактивним супстанцама

Подијели:

Тагови:

tablete

zaplijena

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

Србија

Петковић упознао Орбановог савјетника о новим Куртијевим пријетњама Србима

4 ч

0
Потукли се насред улице: Сијевале песнице, туча зауставила саобраћај

Србија

Потукли се насред улице: Сијевале песнице, туча зауставила саобраћај

21 ч

0
Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

Србија

Студенту Богдану Јовичићу притвор замијењен кућним притвором

1 д

0
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić

Србија

Вучић: Задовољан сам разговорима са Русима око НИС-а

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

17

43

Велики ударац за Барселону пред дерби са Реалом

17

35

Оборен рекорд у броју асова – један ишао 244 km/h

17

30

"WhatsApp" припрема велику промјену

17

23

Војска преузела власт на Мадагаскару и распустила институције

17

19

Сијарто оплео по Бриселу: "Највећа пријетња европској економији"

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner