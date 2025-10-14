Нова крвава серија: Полицајци упозорили Будванина да је на списку за одстрел

14.10.2025
19:19
Коментари:0
Будванска полиција упозорила је суграђанина наводно блиског шкаљарском клану, да припази куда се креће јер је опет на списку за одстрел супротстављене криминалне организације, потврђено је Вијестима из више извора.
Према тим информацијама, полицијски инспектори су му сугерисали да, ако је могуће, смањи кретање и да се притаји, како би помогао најприје себи, па и безбједносним службама.
Саговорник листа тврди да су му полицијски службеници током истог разговора прије неколико дана, предочили комплетну ситуацију и препоручили да им пријави било шта сумњиво.
Вијестима је речено да су му наводно казали да је, према њиховим оперативним сазнањима, кавачки клан ангажовао плаћене убице да ликвидирају неколико особа блиских шкаљарском клану, а да је он приоритетна мета.
Убиство тог Будванина, чије је име познато редакцији, покушано је више пута.
Он је у полицијској евиденцији означаван као безбједносно-интересантна особа и његово име годинама је присутно у извјештајима о криминалним дешавањима на црногорском приморју. Иако је више пута демантовао, сматра се дијелом шкаљарског криминалног клана.
Из Управе полиције данима не одговарају на питања листа - да ли могуће жртве у наставку мафијашких обрачуна оперативно надзиру и упозоравају на евентуална сазнања да су им животи угрожени.
Вијести су одговоре из те институције затражиле након што је кавчанин Игор Недовић најприје у мају рањен у ширем центру Подгорице, па средином јула убијен на кућном прагу.
Сличан сценарио догодио се и у случају шкаљарца Стефана Мила Беладе - само 17 дана након што је избјегао метке на магистралном путу Цетиње - Будва, убијен је 24. септембра 2025. практично на истом мјесту, скупа са Андријом Ивановићем.
Тим поводом, редакција је питала полицију да ли су након рањавања Недовића и Беладе, предузели мјере њиховог надзора и заштите...
Питања су остала без одговора.
Најновија крвава серија криминалних обрачуна, разбуктала се након што је 15. јула ове године у Барселони убијен Цетињаин Филип Кнежевић, један од кључних играча кавачког клана.
Послије те ликвидације, убијено је пет особа, како тврде истражитељи, блиских шкаљарцима - најприје Подгоричанин Иван Милачић, 19. јула у дијелу града Преко Мораче.
“Вечерас је око пет минута прије поноћи дошло до употребе ватреног оружја у Улици Светозара Марковића у Подгорици, којом је приликом једно лице страдало, док је једно лице повријеђено. Службеници Управе полиције предузимају хитне, свеобухватне мјере и радње у сарадњи са тужиоцем у Вишем државном тужилаштву у Подгорици у циљу утврђивања свих чињеница и околности догађаја, идентификације, лоцирања и лишења слободе извршиоца и расвјетљавања цјелокупног догађаја”, саопштено је те вечери из Управе полиције, али тим поводом још нико није ухапшен.
Затим је 29. августа у Котору ликвидиран Радован Кривокапић (44) звани Месар - преминуо је у тамошњој Општој болници од повреда задобијених у пуцњави испред породичне куће у мјесту Златне њиве.
“Вечерас, око 19.40 часова, у насељу Златне њиве у Котору дошло је до употребе ватреног оружја. Том приликом повреде је задобио Р. К. (44) из Котора, који је усљед задобијених повреда преминуо у Општој болници у Котору. Полицијски службеници Управе полиције - Регионалног центра безбједности ‘Југ’, у сарадњи са Сектором за борбу против криминала и у координацији са надлежним државним тужиоцем у Вишем државном тужилаштву у Подгорици, предузимају хитне мјере и радње ради утврђивања свих околности и расвјетљавања овог кривичног дјела”, саопштила је полиција.
Нико није ухапшен ни због тог злочина.
Беживотна тијела Беладе и Ивановића пронађена су 24. септембра, у аутомобилу паркираном на макадамском проширењу локалног пута на Цетињу.
Лешеви су нађени нешто прије 16 сати, на око 250 метара од магистрале која води ка приморју.
“На подручју Пријестонице Цетиње,у мјесту Угњи,лишени су живота А. И. и С. Б, употребом ватреног оружја. Њихова беживотна тијела данас око 15.45 часова су затечена у возилу које је било паркирано на макадамском проширењу локалног пута, на око 250 м од главног пута Цетиње Будва”, саопштено је званично из Управе полиције.
Полиција је недавно саопштила да су због тог злочина процесуирали двије особе - једну, чије иницијале нису ни саопштили, траже, док је Предраг Миротић завршио у притвору. Он је само пар дана прије тога, првостепено ослобођен у случају копања подземног тунела и проваљивања у депо Вишег суда у Подгорици.
На Беладу је пуцано почетком септембра док је управљао мотоциклом на Брајићима тада је нападач, такође с двоточкаша у покрету, ка њему испалио хице, али је погодио његову сапутницу Тамару Станојевић (24) и тешко је ранио.
Због сумње да је помогао онима који су 7. септембра покушали да убију Беладу, два дана касније ухапшен је Будванин Иван Цвијовић (40). Сумњиче га за тешко убиство у покушају путем помагања.
Посљедњи у том низу страдао је Цетињанин Бобан Сјеклоћа - убијен је 5. октобра око 18 часова.
Тијело тог високопозиционираног припадника цетињске ћелије шкаљарског клана пронађено је надомак плаже Трстено у аутомобилу “голф” са ранама у предјелу главе.
Виша државна тужитељка Ана Радовић казала је “Вијестима” да је током увиђаја пронађен одређени број чаура, као и да је наложила вјештачење изузетих трагова.
“Жртва је идентификована као Б. С. (33). Током увиђаја пронађен је одређени број трагова и чаура који ће се вјештачити у Форензичком центру”, казала је она.
Саговорник “Вијести” близак истрази рекао је да је на мушкарца пуцано кроз шофершајбну.
“Све расположиве снаге Управе полиције су тренутно оперативне како би се ушло у траг убици или више њих”, казали су тада незванично из Управе полиције.
Тај тридесетогодишњак био је бјекству годинама.
Специјално државно тужилаштво оптуживало га је за кријумчарење пола тоне кокаина и учешће у тешким кривичним дјелима, односно да је помагао у ликвидацијама Андрије Газиводе и Пера Мухадиновића 2020. године на Цетињу.
Вијестима из више извора речено наводно да вође кавачког клана не штеде новац како би осветиле пријатеља Филипа Кнежевића, убијеног у Барселони.
Читуље том Цетињанину дали су сви важни “играчи” те криминалне организације - од Звицера, преко Милана Вујотића, до Слободана Кашћелана...
“Милиони су издвојени за ликвидације бројних шкаљараца”, тврди један од саговорника листа.
