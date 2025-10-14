Шта ће бити с Америком и Кином? „САД је први угризао, а сад глуми жртву“

Извор:
Амерички предсједник Доналд Трамп (Donald Trump) изразио је шок због, како каже, „изненађујућег“ потеза Кине да уведе опсежне контроле извоза ријетких метала, оптуживши Пекинг да „постаје врло непријатељски“.
Међутим, према кинеским властима, управо је ширење америчких ограничења на кинеске компаније заоштрило напетости и подстакло их да појачају контролу над кључним минералима нужним за производњу електронике, аутомобила и полуводича, пише Си-Ен-Ен (CNN).
У брзој ескалацији сукоба током викенда, Трамп је најавио да ће због нових пекиншких контрола вратити царине на трозначне нивое, што је подстакло кинеску владу да обећа „одговарајуће мјере“.
Ови потези између два највећа свјетска привредна система уздрмали су тржишта, узнемирили глобалне индустрије због могућих производних шокова и поново распламсали страхове од понављања царинског сукоба из прољећа, када су намети достигли нивое равне трговинском ембаргу.
Обновљене напетости пријете и напретку постигнутом током вишемјесечних трговинских преговора те су отвориле питање хоће ли се планирани састанак између кинеског челника Си Ђинпинга (Xi Jinping) и Трампа у Јужној Кореји крајем мјесеца уопште одржати.
Након што је Трамп сугерисао да би могао отказати састанак, министар финансија Скот Бесент (Scott Bessent) изјавио је јуче за Фокс њуз (Fox News) да и даље очекује да ће се он одржати. Кинеско министарство трговине саопштило је у уторак да остаје отворено за разговоре, али је поновило да САД не може тражити дијалог док пријети новим мјерама.
Према кинеским стручњацима и аналитичарима, велики дио тренутне ескалације могао се избијећи да Трампова администрација крајем септембра није увела додатна ограничења, масовно повећавши број кинеских субјеката на својој листи за контролу извоза.
Јин Цанронг (Jin Canrong), професор међународних односа на Универзитету Ренмин у Пекингу и владин савјетник, рекао је да је Пекинг само одговорио на низ „ситних маневара“ Вашингтона (Washington).
„Након што је угризао Кину, САД се сада претвара да је невин, па чак покушава да глуми жртву“, написао је у суботу на кинеској друштвеној мрежи Веибо (Weibo).
Током љета односи између САД-а и Кине показивали су знаке попуштања, али је Вашингтон значајно проширио своја извозна ограничења само десет дана након телефонског разговора између Сија и Трампа. Број кинеских компанија које се суочавају с ограничењима повећан је с око 3.000 на још неколико хиљада.
„Из кинеске перспективе, ово је изузетно злонамјерно“, рекао је Ву Синбо (Wu Xinbo), декан Института за међународне студије на Универзитету Фудан (Fudan).
„Ако, након више од пола године бављења Кином, САД још увијек није схватио да ће подузимање таквих акција против Кине имати озбиљне посљедице, онда бих рекао да су људи у Трамповом тиму потпуно неспособни“, додао је.
Кинеско министарство трговине у недјељу је саопштило да су америчке акције „озбиљно наштетиле кинеским интересима и поткопале атмосферу билатералних привредних и трговинских преговора“, позивајући Вашингтон да „очува тешко стечени напредак“.
Пол Триоло (Paul Triolo), стручњак за Кину у консултантској компанији Олбрајт Стоунбриџ (Albright Stonebridge), рекао је да ескалација подсјећа на силазну спиралу односа у мају. „Опет смо некако на рубу понора. Али сада су улози још већи јер обје стране сада разумију посљедице овога“, истакао је.
Након што је претходно примирје нарушено, Трамп је забранио коришћење АИ чипова компаније Хуавеј (Huawei), увео нова ограничења на софтвер за дизајнирање чипова и запретио укидањем виза кинеским студентима, што је зауставило преговоре на неколико седмица.
Кина држи готово монопол над глобалном испоруком ријетких метала, а нова правила не само што повећавају број елемената под контролом извоза, већ проширују ограничења и на производне технологије. Стручњаци кажу да пекиншке мјере одражавају ограничења која је Вашингтон годинама наметао на полуводиче. Иако је Пекинг дуго критиковао САД због примјене „јурисдикције дугог домета“, овај потез сигнализира да је спреман усвојити сличне тактике.
„Од Трамповог првог мандата до Бајденовог (Biden), и сада до његовог другог мандата, САД је гомилао царине, технолошка ограничења и санкције против Кине“, рекао је Ву са Универзитета Фудан.
„Пекинг је водио евиденцију о сваком од ових потеза — и сада је вријеме за поравнање рачуна.“
Што се тиче састанка двојице челника, Ву каже да је лопта на Трамповој страни. „На САД-у је да предузме конкретне кораке за побољшање односа. Не би требало бити обрнуто“, закључио је.
У међувремену, чини се да је Трамп већ ублажио тон. У објави на Трут социјалу (Truth Social) у недјељу, навео је да би САД желио „помоћи Кини, а не нашкодити јој“. Ванг Јивеј (Wang Yiwei), стручњак за међународне односе на Универзитету Ренмин, рекао је да је Кина сада „потпуно спремна — разумије његову ‘умјетност договора’, његове тактике и гдје леже америчке слабости“.
„Порука Американцима је: будите реални — боље је сарађивати с Кином“, закључио је Ванг.
