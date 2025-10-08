Историјски подвиг српских љекара: Нада за пацијенте са тешким обликом епилепсије

Извор:
Информер
08.10.2025
17:54
На Клиници за неурохирургију Универзитетског клиничког центра Србије је први пут урађена процедура уградње специјалних електрода у мозак.
Стерео ЕЕГ процедура, љекарима омогућава директно снимање можданих активности, лоцирање жаришта епилепсије и њено ширење, а онда и планирање операције, до потпуног излјечења.
Четрдесетједногодишња пацијенткиња којој су уграђене електроде прошлог уторка је добро. Прати се активност коју биљеже инструменти и наредних дана ће љекари одлучити када је очекује операција која би требало и да ријеши проблем епилепсије.
Професор др Владимир Башчаревић са Клинике за неурохирургију Универзитетског клиничког центра Србије, објашњава да је у питању метода која омогућава прецизну локализацију епилептогене зоне, односно жаришта из кога креће епилепсија што омогућава да хируршко лијечење буде спроведено са великом прецизношћу.
"Да бисмо ово постигли, дуго смо се припремали. То је врхунац коме смо тежили, да ову врсту операције укључимо у наш оперативни програм. Операција епилепсије се ради већ 15 година сада на клиници за неурохирургију, али ово је био дио који нам је недостајао", додаје професор Башчаревић.
Електроде су око 0,7 милиметара у пречнику и дуге око 10 центиметара. Да би се поставиле, мора да постоји најсавременија опрема коју клиника поседује, напомиње професор. У питању су навигациони системи за стереотактични рам.
"Имплантирали смо осам електрода у десну хемисферу, у слепоочни режањ и једну у лијеву. То смо урадили уз помоћ наших колега из Софије, из Бугарске, професора Красимира Минкина и Калавејана Габровског. Тако да смо, асистент Иван Богдановић и ја, и њих двојица, са успјехом урадили2, истиче др Башчаревић.
Цијела процедура је трајала више од осам сати, али само планирање процедуре постављања електрода у три равни је урађено дан раније, што је такође трајало скоро пет сати.
"Онда се ујутру пацијенткињи поставља стереотактични рам, ради се нови скенер, имплантира се комплетно тај ЦТ у машину за навигацију, Стеалт стејшн систем. Онда се улази у салу и уз помоћ стереотактичног рама једна по једна електрода се имплантира тачно одређеном путањом у одређени део мозга, апсолутно прецизно, да се не би оштетио ни један крвни суд. Мозак је прожет мрежом крвних судова, артерија и вена, и свака мора да се промаши", наглашава професор.
ЕЕГ електроде ће бити уклоњене сутра, а послије тога, у наредних мјесец-два, пацијенткиња треба да се опорави, како би се обавила ресекција онога што је снимљено дубоким стереотактичним ЕЕГ електродама.
Захваљујући овој дијагностичкој методи сада ће бар 10 до 15 пацијената са епилепсијом који су кандидати за хируршко лијечење моћи годишње да буде оперисано, истиче проф. др Владимир Башчаревић.
Велики успјех за српску неурологију и неурохирургију
Проф. др Александар Ристић наглашава да без лажне скромности, може се рећи да је Клиника за неурохирургију УКЦС-а у рангу са великим епилептолошким центрима.
"Овај тимски подухват није почео јуче или прекјуче. Већ 15 година је веома активан програм који је започео још професор Сокић, и до сада је преко три стотине пацијената оперисано. Али послије извјесног времена и искуства које смо стекли у првој фази, сада смо дошли на другу фазу и постоји велика сарадња са центрима у свету. Она је етаблирана, траје годинама. Постоје људи који су ишли на та искуства, добијали директно из великих центара", додаје др Ристић.
На америчкој клиници у Кливленду, где је проф. Ристић провео две године на субспециализацији, са овим програмом је почето 2009. и 2010. године. Сада, 15 година касније код нас, што је велики успјех за српску медицину и нарочито за српску неурологију и неурохирургију наглашава професор.
"Ово је тимски подухват. Подразумијева добро уигран тим. А њега, поред неуролога и неурохирурга, сачињавају и неурорадиолози, неуропсихолози, неурофизиолози, специјалисти нуклеарне медицине и не смемо да заборавимо један врло важан сегмент овог рада, то су ЕЕГ техничари који су заправо у непосредном контакту с пацијентом, они непрекидно надгледају пацијента, интервенишу са нападима које пацијент има. Сви људи су у кадровском смислу потпуно обучени и посједују знање. Дакле, ми имамо стручност, имамо и знање", истиче професор.
Стерео ЕЕГ је метода која најпрецизније утврђује гдје се налази епилепсија. Електроде улазе у најдубље дијелове мозга, тамо гдје епилепсија почиње. Код компликованих случајева није било могуће спровести оперативно лијечење, а сада је и то постигнуто и омогућило да пацијенти више не иду у иностранство за овакве процедуре.
Пацијенткиња којој је урађена ова дијагностичка метода већ 11 година болује од веома фармакоресистентне епилепсије која је тешко функционално онеспособљава.
"Она се снажно бори против ње, а активна је, радно је активна, има породицу, али напади су врло тврдокорни. Ово лијечење је одличан начин лијечења и мислимо да ће у овом конкретном случају то имати пун исход. Сада смо урадили апсолутно све што смо хтјели и сматрамо да смо урадили одличан посао код ове пацијенткиње", наглашава проф. др Александар Ристић.
