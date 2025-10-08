Logo

Три знака скидају огроман терет са леђа, почиње путовање оптимизма и среће

08.10.2025

horoskop astrologija
Фото: Pexels

Јупитер и Венера једноставно неће дозволити ту врсту негативности. Имају доста среће што постоји овај транзит јер их поставља на путовање оптимизма и самопоуздања.

1. Шкорпија – данас исплата, заборавили сте!

Када говоримо о тешким временима, прво што помислите је вјероватно новац и како сте уморни од муке када је новац у питању. Није ствар у томе да вам лоше иде. У ствари, прилично добро вам иде. Само вас стално одржавање вуче надоле.

Па, 8. октобра ћете доживјети позитиван талас енергије који долази од поравнања Венере и Јупитера, и то ће вас погодити инспирацијом и излазом. И није као да нисте спремни. Годинама сте радили на овом тренутку.

Ипак, толико сте се навикли на борбу да сте заборавили да вам долази исплата. Па, добродошли у тај дан.

2. Стријелац – ослободићете се преваранта

Тражите опипљиве знаке да су борбе кроз које сте пролазили заиста завршене, и ево вас, Данас, 8. октобра, Венера и Јупитер вам долазе у помоћ и доносе стварне резултате.

Тешка времена се коначно завршавају, углавном зато што сте схватили да их је узроковала ваша неаутентичност. Синдром преваранта једноставно не функционише код вас, а 8. октобра ћете се ослободити њега.

Вјерујте да универзум поставља сцену за гладак напредак и узбудљиве нове могућности. Пригрлите сву позитивност на коју је ваш хороскопски знак способан и знајте да је вријеме да се ваша упорност исплати.

3. Рибе – вријеме је да поново вјерујете

Знате да се ових дана осјећате мало изазовније него обично и то почиње да вас иритира. Шта год да се дешава у вашем животу, осјећате се као да нисте своји, па је повратак томе да будете ви ваш главни циљ 8. октобра.

Срећом, и Јупитер и Венера су вам поравнати на начин који вам доноси прави и истински одмор од тешкоћа и умора. Вријеме је да поново вјерујете, Рибе. Вријеме је да осетите ту магичну позитивну енергију како струји вашим венама.

Тешкоће више не доминирају вашим путем. Оне су једноставно лекције у вашем ретровизору. Прихватили сте их, научили шта треба да урадите и сада сте спремни за сљедећу фазу, која ће бити испуњена надом и позитивном енергијом.

Како искористити данашњи повољан дан?

Савјет астролога: На овај дан осјећаћете се здравије и срећније због сопствене слике тијела. Дозволите себи да осјетите радост, умјесто да се предате уобичајеним, исцрпљујућим осјећањима несигурности, преноси Крстарица.

Хороскоп

