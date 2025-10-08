Logo

Право чудо! Непокретан дјечак стао на ноге, снимак топи срца

08.10.2025

12:36

Право чудо! Непокретан дјечак стао на ноге, снимак топи срца
Фото: X/@Garda_co/screenshot

Да се на интернету у мору ружних, негативних вијести могу пронаћи и оне лијепе које нам у моменту поправе дан, доказ је један видео снимак који је недавно подијељен на друштвеној мрежи "Икс", а на ком се види дирљив тренутак када дјечак, а за ког се мислило да никад неће моћи то да уради, стаје сам на своје ноге.

Овај посебан породичан тренутак подијелио је управо дјечаков отац, али се прво извинио свим својим пратиоцима на похабаном паркету и псу који се налази у кревету.

"Знам да би требало полирати паркет и да псу није мјесто на кревету, али моје дијете само устаје, без ичије помоћи, иако су рекли да можда неће моћи и то је тренутно највећа радост у овој кући", гласи радосна објава овог оца.

Како се види на поменутом снимку, дјечак у једном тренутку током игре на поду, и како је и отац истакао, без ичије помоћи, устаје на своје ноге и сам, чини се, изненађен својим успјехом.

Нису изостали ни коментари подршке испод овог дирљивог видеа, а у ком "опомињу" оца да је паркет небитан, а да је дијете прави херој.

Манастир Тумане

Друштво

Чудо у манастиру Тумане на Велики петак: Човјек бацио штаке и проходао

"Псу је мјесто гдје жели, паркет је небитан, ДИЈЕТЕ ЈЕ ХЕРОЈ", "Ако треба наложићемо паркет и уселит' гнуа у кревет, све је то потпуно небитно према овом успјеху који цијену нема, ни у овом, ни у било којем другом универзуму. Само истрајно, браво!", "Бог је велики, сви смо ми мали. Кућа је само кров над главом, ствари у кући пролазне, а дијете је свјетлост у животу. Нека је Бог уз њега и биће он јунак", неки су од многобројних коментара.

(Телеграф.рс)

