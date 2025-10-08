Дневни хороскоп за 8. октобар: Шкорпију хвата умор и исцрпљеност, Вага нека преиспита своје планове

08.10.2025
Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.
ОВАН
На изненађујуће лак начин успевате да решите једну ситуацију, иако је изгледало да ћете тешко доћи до договора. Нешто јача импулсивност. Према особи која вам се допада наступате сувише отворено и импулсивно. Покушајте да будете тактичнији.
БИК
Од јутарњих сати могу кренути позитивна дешавања, мада ће се она највише везивати за породицу или ваше личне приоритете. Добар дан за финансије. Са емотивним партнером дан испуњен емоцијама и страстима. Стоје могућности и за нова познанства.
БЛИЗАНЦИ
Много посла је пред вама и нисте у прилици да ленствујете и растежете оно што морате одрадити. Потребно је да будете ажурни, иако ће вам то прилично тешко пасти. Схватате да сте направили пропуст према вољеној особи и спремни сте да то признате и исправите.
РАК
Неке промјене које прижељкујете можете одрадити, али само ако се баците на посао од раног јутра. Не отежите са почетком, послије ће вам само бити теже. Особа за коју сте заинтересовани тренутно вам не поклања довољно пажње.
ЛАВ
Покушавате да тактизирате по питању неких пословних ситуација, али немојте се уплести у сопствене игрице. Ако покушавате да пребаците одговорност на другог, могуће је да нећете успјети у томе. Неко одбија ваше покушаје да му се приближите.
ДЈЕВИЦА
Неуобичајено сте уморни и статични, и биће вам теже да се посветите обавезама. 'Смарају' вас неке ситуације, али и особе и имаћете тенденцију да се повучете и осамите. У емотивним релацијама може бити напетости. Могуће дистанцирање од партнера.
ВАГА
Можда ћете очекивати од данашњег дана више него што ћете добити, али то није разлог за нерасположење. Преиспитајте своје планове. Сувише сте оптерећени неким питањима и могуће је да нећете функционисати на прави начин са вољеном особом.
ШКОРПИЈА
Осјећате како умор и исцрпљеност почињу да узимају маха и данас ће вам требати више одмора. Неки од вас ће једва чекати да заврше са послом и оду да се поштено одморе. Недефинисано расположење у односу са вољеном особом.
СТРИЈЕЛАЦ
Свјесни сте да је договор или сарадња коју сте покренули прилично добра, али имате примједбе које ћете ипак оставити за касније. Осјећате притисак од стране надређених. Са емотивним партнером је потребно мало труда да би све функционисало како треба.
ЈАРАЦ
И није вам до посла, али схватате да је оно што морате одрадити неопходно, а ви сте спремни да будете одговорни. Ипак, једва ћете чекати крај радног времена, да се одморите. Нисте задовољни комуникацијом са особом која вам је привлачна.
ВОДОЛИЈА
У пријеподневним сатима бићете јако активни, али како дан буде одмицао, ваша пажња ће све више попуштати. Постаћете деконцентрисани и расијани и постоји опасност од прављења већих пропуста. Покушавате да иницирате сусрет са неким.
РИБЕ
Успјешно сте ријешили нека пословна питања, али нисте задовољни, јер је пред вама још обавеза којима се морате посветити. Размислите о приједлогу сарадника. Партнер понавља ситуације које вас јако нервирају. Озбиљан разговор и могућност расправе.
(Она.рс)
