Једном знаку се у октобру смијеши милионски лото добитак

Извор:

Крстарица

07.10.2025

21:08

Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Октобар 2025. доноси снажне планетарне помаке који, према астролозима, фаворизују финансијске преокрете, изненадне добитке и шансу за велики новац. И док већина знакова осјећа благу промјену у енергији, један знак зодијака посебно се издваја – као највјероватнији кандидат за милионски лото добитак.

Астролози тврде да се небески утицаји у другој декади октобра (од 10. до 20.) поклапају са његовим природним пољем среће, игре и новца. Комбинација Јупитера, Венере и Меркура у повољном аспекту ствара енергетски талас који се ријетко виђа – и који може донијети неочекивани финансијски скок.

ilu-bolnica-srčani udar-28082025

Здравље

Ово је први симптом срчаног удара: Није бол у грудима

Стријелац – знак који улази у енергетски процват

Стријелац је познат по свом оптимизму, храбрости и склоности ка ризику. Али овог октобра, срећа није само осјећај – она је математичка шанса. Астролози истичу да Стријелчеви улазе у фазу када се њихова интуиција поклапа са стварним резултатима. Ако сте Стријелац, ово је тренутак да вјерујете свом осјећају, одиграте бројеве које сањате, и не игноришете знакове.

Не ради се само о игри – ради се о енергетској синхронизацији. Стријелчеви ће у овом периоду добијати позиве, поруке, бројеве и сусрете који могу изгледати случајно, али носе потенцијал за велики добитак.

Радован Копања

Друштво

Радовану из Бањалуке хитно треба подршка

Наравно, астрологија не гарантује добитак – али показује када је енергија најповољнија. А за Стријелчеве, октобар 2025. је управо то: мјесец када се срећа не објашњава, већ осјећа.

Ако сте Стријелац – не игноришите интуицију, не одлажите игру, не сумњајте у знакове. Јер шанса за милионски лото добитак никад није била већа.

Хороскоп

astrologija

