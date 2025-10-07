Феномен "брејн рота" освојио интернет – дјеца одушевљена, стручњаци упозоравају на негативне ефекте

07.10.2025
"Брејн Рот" или другачије речено труљење мозга, је жаргонски израз који се користи за описивање интернет садржаја ниског квалитета или вриједности, или негативних ефеката изазваних њиме.
Балерина Капућина, Тралалеро Тралала, Бомбардиро Крокодиро, постали су омиљени јунаци дјеци широм свијета па и у Србији. Шта је феномен брејн рота и како утиче на дјецу?
Ови ликови су спој наизглед неспојивог: тијело дјевојке, а умјесто главе шољица кафе, плишана ајкула са три ноге у патикама, авион са главом крокодила.
Др Светислав Митровић, специјалиста психијатрије из Института за ментално здравље у брејн рот тренду види проблем одсуства креативности у том садржају и да он не доприноси когнитивном развоју дјеце.
Ликови у тим клиповима не личе на хуманоидне ликове, већ на неку креацију која је неспојива, попут ајкуле у чизмама што је чак и гротескно, али дјеца тога нису свјесна. Њих привлаче боје, покрети, необичност, а дјеца због радозналости воле да прихватају нове ствари. Још ако је се то допада и другој дјеци, онда то постаје тренд, каже Митровић.
Са друге стране, некадашњи цртани филмови, попут Тома и Џерија, имали су много насиља, али се то није тако посматрало.
Та порука је опстала, али је сада на много вишем нивоу. Некада су дјеца то могла да виде на телевизору и то у неким терминима, сада дјеца кликну на телефон у било ком тренутку и појављују им се овакви гротескни садржаји, наводи Митровић.
Он се осврнуо и на аспект да су ликови из ,,брејн рот'' клипова, створени вјештачком интелигенцијом.
Вјештачка интелигенција може да буде веома корисна. Истовремено, ако се овакве креације пусте на овакав начин и пусте да утичу на младе људе да они немају никакву информацију, већ да понављају и гледају ствари које их ничему не уче и ништа у њима не развијају на креативном плану, онда то постаје проблем, истиче он за РТС.
Према његовим ријечима, то може довести до заостајања у развоју за оно што би било очекивано за њихов узраст.
Додаје да родитељи треба да знају шта значи таква забава, како она изгледа и да се са стручњацима посаветује како то може да утиче на дете које има три, пет или седам година.
Дигиталне технологије и садржај ће се стално развијати, али контрола тога на системском, али и на породичном нивоу је неопходна. Родитељи ту, како каже, имају главну улогу.
