Откријте вашу божанску страну: Ко је ваш митски заштитник према зодијачком знаку

Астрологија и митологија одувијек су биле повезане. Сваки хороскопски знак има свог митског заштитника међу грчким боговима и богињама.
Њихова симболика открива скривене особине, унутрашњу снагу и потенцијале које носимо у себи.
Ован – Арес
Бог рата оличава храброст, снагу и борбеност. Овнови су вођени амбицијом и страшћу, баш као Арес.
Бик – Хестија
Богиња дома и огњишта доноси Биковима стабилност, практичност и посвећеност породици
Рак – Артемида
Богиња Мјесеца и природе симболизује брижност, емпатију и заштитничку енергију – особине типичне за Ракове
Близанци – Атена
Богиња мудрости и стратегије дарује Близанцима радозналост, сналажљивост и дар за комуникацију.
Лав – Зеус
Краљ богова симболизује моћ, ауторитет и жељу за успехом. Лавови, баш као Зеус, желе да буду у центру пажње.
Дјевица – Деметра
Богиња плодности и земље доноси Девицама брижност, нежност и способност да његују друге
Вага – Афродита
Богиња љубави и љепоте дарује Вагама шарм, страст и тежњу ка хармонији
Шкорпија – Хадес
Господар подземља симболизује дубину, страст и унутрашњу снагу – особине које Шкорпије носе у себи.
Стријелац – Дионис
Бог вина и забаве доноси Стријелчевима оптимизам, слободу и животну радост.
Јарац – Аполон
Бог сунца и исцељења повезује се са мудрошћу, амбицијом и тежњом ка стабилности.
Водолија – Прометеј
Визионар који је људима донео ватру симболизује оригиналност, независност и идеје које мијењају свијет – баш као Водолије
Рибе – Иштар
Богиња љубави и плодности доноси Рибама интуицију, емотивност и дубока осјећања
