Откријте вашу божанску страну: Ко је ваш митски заштитник према зодијачком знаку

07.10.2025

08:20

Откријте вашу божанску страну: Ко је ваш митски заштитник према зодијачком знаку
Фото: Krstarica/AI

Астрологија и митологија одувијек су биле повезане. Сваки хороскопски знак има свог митског заштитника међу грчким боговима и богињама.

Њихова симболика открива скривене особине, унутрашњу снагу и потенцијале које носимо у себи.

Ован – Арес

Бог рата оличава храброст, снагу и борбеност. Овнови су вођени амбицијом и страшћу, баш као Арес.

Бик – Хестија

Богиња дома и огњишта доноси Биковима стабилност, практичност и посвећеност породици

Рак – Артемида

Богиња Мјесеца и природе симболизује брижност, емпатију и заштитничку енергију – особине типичне за Ракове

Близанци – Атена

Богиња мудрости и стратегије дарује Близанцима радозналост, сналажљивост и дар за комуникацију.

Лав – Зеус

Краљ богова симболизује моћ, ауторитет и жељу за успехом. Лавови, баш као Зеус, желе да буду у центру пажње.

Дјевица – Деметра

Богиња плодности и земље доноси Девицама брижност, нежност и способност да његују друге

Вага – Афродита

Богиња љубави и љепоте дарује Вагама шарм, страст и тежњу ка хармонији

Шкорпија – Хадес

Господар подземља симболизује дубину, страст и унутрашњу снагу – особине које Шкорпије носе у себи.

Стријелац – Дионис

Бог вина и забаве доноси Стријелчевима оптимизам, слободу и животну радост.

Јарац – Аполон

Бог сунца и исцељења повезује се са мудрошћу, амбицијом и тежњом ка стабилности.

Водолија – Прометеј

Визионар који је људима донео ватру симболизује оригиналност, независност и идеје које мијењају свијет – баш као Водолије

Рибе – Иштар

Богиња љубави и плодности доноси Рибама интуицију, емотивност и дубока осјећања

(Крстарица)

митологија

Хороскоп

