Октобар брише илузије за три хороскопска знака

06.10.2025
20:59
Коментари:0
За три хороскопска знака овај мјесец је посебно важан — они ће најјасније осјетити да је дошло вријеме да престану градити односе на борби, илузијама или једностраном давању.
Умјесто тога, отвара се пут према зрелијој и дубљој љубави.
Октобар 2025. доноси снажну енергију суочавања с истином. Млади Мјесец у Ваги 21. октобра, у изазовном односу с Плутоном у Јарцу, разоткрива све оно што је досад било скривено, потиснуто или умотано у илузију. Ријеч је о мјесецу у којем лажне слике више не могу опстати. Све што није утемељено на истинској повезаности сада се распада, а у први план излази потреба за искреношћу и рањивошћу.
Овнови су познати по својој страствености и борбености у љубави. Често прилазе везама као изазову, желећи доказати снагу, издржљивост и доминацију. Но управо у октобру многи ће схватити да та борба не води блискости, него удаљавању. Плутон разоткрива обрасце контроле и моћи, па се пред Овновима отвара питање: је ли њихова веза истинско партнерство или арена у којој се стално мора побјеђивати? Кључ овог мјесеца јесте одложити оклоп и допустити да их друга особа види у рањивости и несавршености. Тада права љубав добија простор да продише.
За Близанце је комуникација увијек била средиште односа. Њихове ријечи могу лијечити, инспирисати и стварати повезаност. Међутим, октобар показује да постоје ране које се не могу затворити разговором. Близанци ће осјетити тишину која говори више од хиљаду реченица. Везе које су почивале само на ријечима сада се гасе, не нужно драматичним прекидом, него кроз поступно гашење емоционалне присутности. Ово је лекција да мост између двоје људи не може градити само једна особа. Љубав тражи двоје који истински желе корачати у истом смјеру.
Рибе су вјечне сањарке, оне које у љубави виде бескрајну преданост и идеализоване слике. Њихова способност да дају без задршке често их води у улогу спасиоца. Но у октобру се илузија разбија. Нептун и Плутон отварају очи: многе Рибе схватају да су улагале у однос у којем нису добијале ништа заузврат. То може бити болно откриће, али и ослобађајуће. Рибе уче поставити границе и престају спашавати друге на властиту штету. Управо кроз то отварају простор за љубав која их види и прихвата онаквима какви јесу, без потребе да се изгубе у туђим очекивањима.
Октобар 2025. доноси јасноћу — брише маглу и открива шта заиста вриједи у нашим односима. Ован, Близанци и Рибе улазе у процес дубоких промјена, али оно што се рађа из тих спознаја није губитак, него слобода. Тек када падну илузије, љубав може засјати у свом најчишћем облику, преноси Сенса.хр.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму