Циклон Монта се приближава: Хитно евакуисано 50.000 људи

Б92
27.10.2025
18:18
Најмање 50.000 људи евакуисано је у кампове за помоћ у источној регији Индије, а очекује се да ће их погодити циклон који убрзава изнад Бенгалског залива, рекли су званичници у понедељак.
Очекује се да ће циклон Монта погодити источне приобалне државе Индије са јаким вјетровима и обилним кишама прије него што се у уторак појача у јаку олују, упозорио је Индијски метеоролошки завод.
Источна обала Индије је склона циклонима између априла и децембра, са неколико мањих и већих олуја које су погодиле регион.
Индија се суочила са својом најсмртоноснијом природном катастрофом у октобру 1999. године, када је суперциклон убио око 10.000 људи у Одиши.
Очекује се да ће државе Одиша и Андра Прадеш бити на директној путањи циклона. Очекује се да ће најновији циклон прећи обалу Андра Прадеша касније данас, извештава Индепендент.
Жељезничке власти су отказале више од 65 путничких и експресних возова преко приобалног Андра Прадеша док циклон Монта напредује ка обали државе. Отказивања, која обухватају кључне руте кроз Виџајаваду, Раџамундри, Какинаду, Вишакхапатнам и Бхимаварам, остаће на снази између 28. и 29. октобра.
Званичници су рекли да ће жељезнички саобраћај бити настављен тек након темељне безбједносне процјене када се временски услови побољшају. Жељезница Источне обале је такође обуставила неколико линија дуж коридора Одиша–Андхра као мјеру предострожности.
Летови су такође поремећени. Све линије компанија ИндиГо и Ер Индија Експрес заказане за 28. октобар на аеродрому Висакапатнам су отказане због неповољних временских услова. Путницима је савјетовано да провјере статус љета прије него што крену на аеродром.
Индијски метеоролошки завод (ИМД) издао је наранџасто упозорење за приобални Андру, упозоравајући да ће се Монта вјероватно појачати у јаку циклонску олују до понедјељка ујутру и стићи до копна између Мачилипатнама и Калингапатнама, око Какинаде, до вечери или ноћи 28. октобра. Очекује се да ће брзина вјетра достићи 90–100 km/h, са ударима до 110 km/h.
