Оскар туризма: Португал проглашен најбољом дестинацијом у Европи ове године

Португал је проглашен за најбољу дестинацију у Европи на овогодишњој додjели награда Свjетског туристичког друштва (World Travel Awards). Повратили су титулу коју су прошле године изгубили од Грчке, а коју су од 2017. године освајали шест пута.
Ове године, Португал се истакао са листе номинованих која је обухватала 12 европских земаља: Аустрију, Француску, Њемачку, Грчку, Ирску, Италију, Норвешку, Шпанију, Шведску, Швајцарску и Турску.
Педро Мачадо, државни секретар за туризам, трговину и услуге, рекао је да ово признање ''одражава рад, посвећеност и квалитет свих професионалаца који свакодневно чине туризам једним од главних стубова економије ове земље“.
Врijеди поменути и Лисабон, који је освојио награду за најбољу дестинацију за градски одмор у Европи, и Порто, који је освојио награду за најбољу урбану дестинацију у Европи. Архипелаг Мадеира је такође препознат на европским наградама, освојивши титулу најбоље острвске дестинације у Европи.
Предсjедник Португалске туристичке организације, Карлос Абаде, додао је да ова награда показује велики потенцијал Португала као једне од најбољих туристичких дестинација у Европи.
Познате као ''Оскари туризма“, Свjетске туристичке награде постоје од 1993. године и сваке године признају изврсност у глобалној туристичкој и угоститељској индустрији.
Португал се годинама истиче као једна од најатрактивнијих европских туристичких дестинација захваљујући комбинацији природних љепота, културне разноликости, безбједности, гостопримства и приступачних цијена.
Има више од 300 сунчаних дана годишње, што га чини идеалном дестинацијом чак и ван љетње сезоне. Посебно је популаран међу Европљанима који траже топлу, али не превише удаљену, дестинацију зими.
Португал се редовно рангира међу најбезбједнијим земљама на свијету (често међу првих 5 према Глобалном индексу мира). Локално становништво је познато по својој топлини и љубазности према туристима.
У поређењу са Француском, Италијом или Шпанијом, Португал нуди сличан ниво љепоте и културе, али по знатно нижим цијенама смјештаја, хране и атракција, преноси Кликс.
