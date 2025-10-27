Logo

Ушаков: Нема временског оквира за састанак Путина и Трампа

СРНА

27.10.2025

Нема временског оквира за састанак руског предсједника Владимира Путина и његовог америчког колеге Доналда Трампа, рекао је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.

"Русија је и даље спремна за одржавање састанка Путина и Трампа ако се то унапријед договори", рекао је Ушаков.

Он је навео да није упознат са тим да ли би састанак могао да буде одржан прије Нове године, али је подсјетио на кратак рок за договор о самиту у Анкориџу

