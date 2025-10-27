Ушаков: Нема временског оквира за састанак Путина и Трампа

Извор:
Нема временског оквира за састанак руског предсједника Владимира Путина и његовог америчког колеге Доналда Трампа, рекао је помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков.
"Русија је и даље спремна за одржавање састанка Путина и Трампа ако се то унапријед договори", рекао је Ушаков.
Он је навео да није упознат са тим да ли би састанак могао да буде одржан прије Нове године, али је подсјетио на кратак рок за договор о самиту у Анкориџу
