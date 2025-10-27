Logo

Урадила ДНК тест тројки и остала у шоку, за њихов случај шансе су 1 у 200 милиона

Извор:

Курир

27.10.2025

17:26

Коментари:

0
Урадила ДНК тест тројки и остала у шоку, за њихов случај шансе су 1 у 200 милиона
Фото: Unsplash

Прича идентичних близанаца, Романа, Рока и Роана, постала је позната широм свијета након што је њихова мајка одлучила да им уради ДНК тест.

Беки-Џо Ален из Ливерпула 2015. године постала је поносна мајка тројки – већ само рођење три бебе у исто вријеме било је огромно изненађење. Међутим, оно што је услиједило након тога потпуно је надмашило очекивања. Беки је на свет донела три сина – Романа, Рока и Роана. Након шест недјеља проведених на одјељењу интензивне његе, малишани су коначно могли да се врате кући.

Врло брзо, пријатељи и познаници почели су да примјећују да дјечаци изгледају готово идентично. Иако је уобичајено да тројке личе једна на другу, у овом случају сличност је била толико изражена да је дјеловала готово нестварно. Беки је одлучила да провјери да ли је ријеч о пукој случајности и послала је ДНК узорке на анализу.

Тестирање је показало да су Роман, Рок и Роан генетски идентичне тројке, што је изузетно риједак случај – шансе да се то догоди природним путем процењују се на чак један према 200 милиона. Другим ријечима, дјечаци су генетски потпуно исти у сваком погледу.

- Када су били новорођенчад, било је јако тешко разликовати их, али ја их никада нисам помешала. Доктори су ми у болници рекли да нису идентични, али људи око нас једноставно нису могли да их разликују. Када сам сазнала да јесу, била сам у шоку – нисам то очекивала. Ипак, резултат теста ми је објаснио много тога, присетила се Беки за Даилy Маил.

Тридесетједногодишња Беки поред тројки има и старију ћерку Индијану, која, како каже, ни најмање није љубоморна на своју млађу браћу.

Од превременог рођења до здравих дјечака

Роман, Рок и Роан рођени су у 31. недељи трудноће и сваки је тежио мање од килограм и по. Ипак, уз бригу и љубав породице, дјечаци су напредовали и данас су здрави, весели и снажни осмогодишњаци – право чудо природе које и даље изазива дивљење свих који их упознају.

(курир)

Подијели:

Тагови:

bebe

blizanci

trojke

DNK analiza

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац

Свијет

Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац

2 ч

0
Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

Свијет

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

2 ч

0
Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

Регион

Хрватска забрањује коришћење мобилних телефона и на школском одмору

2 ч

0
Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

Сцена

Меган Маркл подијелила емотиван снимак са дјецом, разњежила чак и оне који је не воле

2 ч

0

Више из рубрике

Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац

Свијет

Почело суђење због изјава да је Брижит Макрон рођена као мушкарац

2 ч

0
Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

Свијет

Путин раскида кључни нуклеарни споразум са САД

2 ч

0
Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

Свијет

Невјероватан стампедо више хиљада делфина: Овако нешто се стварно ријетко виђа!

2 ч

0
Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

Свијет

Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

42

Богата понуда, али цијена папрена: За домаћи ајвар код нас треба издвојити и до 200 КМ

19

39

Заборавите скупоцјене суплементе, "биохакер" тврди да ово успорава старење

19

32

Пајић Баштинац: И сама Савић Бањац зна да је изрекла потпуне неистине

19

27

Остаје ли Милорад Додик предсједник СНСД-а?

19

25

Након пљачке у Лувру сви гледају ову серију на Нетфликсу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner