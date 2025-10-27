Урадила ДНК тест тројки и остала у шоку, за њихов случај шансе су 1 у 200 милиона

Извор:
Курир
27.10.2025
17:26
Коментари:0
Прича идентичних близанаца, Романа, Рока и Роана, постала је позната широм свијета након што је њихова мајка одлучила да им уради ДНК тест.
Беки-Џо Ален из Ливерпула 2015. године постала је поносна мајка тројки – већ само рођење три бебе у исто вријеме било је огромно изненађење. Међутим, оно што је услиједило након тога потпуно је надмашило очекивања. Беки је на свет донела три сина – Романа, Рока и Роана. Након шест недјеља проведених на одјељењу интензивне његе, малишани су коначно могли да се врате кући.
Врло брзо, пријатељи и познаници почели су да примјећују да дјечаци изгледају готово идентично. Иако је уобичајено да тројке личе једна на другу, у овом случају сличност је била толико изражена да је дјеловала готово нестварно. Беки је одлучила да провјери да ли је ријеч о пукој случајности и послала је ДНК узорке на анализу.
Тестирање је показало да су Роман, Рок и Роан генетски идентичне тројке, што је изузетно риједак случај – шансе да се то догоди природним путем процењују се на чак један према 200 милиона. Другим ријечима, дјечаци су генетски потпуно исти у сваком погледу.
- Када су били новорођенчад, било је јако тешко разликовати их, али ја их никада нисам помешала. Доктори су ми у болници рекли да нису идентични, али људи око нас једноставно нису могли да их разликују. Када сам сазнала да јесу, била сам у шоку – нисам то очекивала. Ипак, резултат теста ми је објаснио много тога, присетила се Беки за Даилy Маил.
Тридесетједногодишња Беки поред тројки има и старију ћерку Индијану, која, како каже, ни најмање није љубоморна на своју млађу браћу.
Од превременог рођења до здравих дјечака
Роман, Рок и Роан рођени су у 31. недељи трудноће и сваки је тежио мање од килограм и по. Ипак, уз бригу и љубав породице, дјечаци су напредовали и данас су здрави, весели и снажни осмогодишњаци – право чудо природе које и даље изазива дивљење свих који их упознају.
(курир)
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Сцена
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
19
42
19
39
19
32
19
27
19
25
Тренутно на програму