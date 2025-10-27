Захарова: Санкције - механизам системског притиска на Москву

Извор:
Русија је увјерена да западне санкције нису привремене мјере, већ механизам за системски притисак на Москву, рекла је портпарол руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Захарова је истакла да се интензивирала агресивна кампања Запада против Русије.
- Они отворено изјављују да је њихов циљ - финансијска и технолошка изолација, подривање перспектива дугорочног социоекономског развоја и наношење максималне могуће штете грађанима са циљем дестабилизације унутрашње политичке ситуације, рекла је Захарова у интервјуу за ТАСС.
Што се тиче секундарних санкција, каже Захарова, колективни Запад тим мјерама покушава да казни државе због сарадње са Русијом и зато што бране свој национални интерес.
Захарова је истакла да су санкције постале реалност нове фазе развоја у коју је ушла глобална економија.
- Неспремност западних земаља да признају да њихови производни и финансијски модели губе конкурентску битку против глобалне већине доводи до хаоса и поремећаја у свим сферама глобалне економије - навела је Захарова.
Она је указала да је глобална економија постала фрагментирана, а они који су се раније залагали за отварање граница и уклањање разних баријера вратили су се блоковском приступу.
