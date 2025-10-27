Дјевојчица (4) бацила бебу са 4. спрата

Извор:
Телеграф
27.10.2025
15:28
Новорођенче је преминуло за викенд након што га је, како се сумња, старија сестра (4) бацила са прозора на четвртом спрату зграде у Русији.
До трагедије је дошло у суботу, 25. октобра око 13 сати у селу Васиљево у Руској Републици Татарстан.
Болничари који су стигли на лице мјеста могли су само да констатују смрт, након што је беба пала на бетон са велике висине.
⚠️WARNING: This post describes the death of an infant, allegedly caused by a sibling.— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 27, 2025
A newborn baby girl has died in Russia after reportedly being thrown 40ft from a fourth-floor window by her five-year-old sister.
The tragedy occurred in Vasilyevo village when the 21-day-old… pic.twitter.com/XvkZlgepDi
Пролазници су чули врисак дјевојчице са прозора на четвртом спрату стамбене зграде. Затим су открили бебу како непомично лежи на земљи. Сведоци су изјавили да су им "клецала колена" од стравичног призора.
Мајка је наводно ћерку и тек рођену бебу стару само 21 дан оставила саме у стану како би посетила рођака, док је тата био на послу.
У току је истрага како би били утврђени сви детаљи ове незапамћене трагедије.
