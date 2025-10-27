Logo

Дјевојчица (4) бацила бебу са 4. спрата

Извор:

Телеграф

27.10.2025

15:28

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

Новорођенче је преминуло за викенд након што га је, како се сумња, старија сестра (4) бацила са прозора на четвртом спрату зграде у Русији.

До трагедије је дошло у суботу, 25. октобра око 13 сати у селу Васиљево у Руској Републици Татарстан.

Болничари који су стигли на лице мјеста могли су само да констатују смрт, након што је беба пала на бетон са велике висине.

Пролазници су чули врисак дјевојчице са прозора на четвртом спрату стамбене зграде. Затим су открили бебу како непомично лежи на земљи. Сведоци су изјавили да су им "клецала колена" од стравичног призора.

Мајка је наводно ћерку и тек рођену бебу стару само 21 дан оставила саме у стану како би посетила рођака, док је тата био на послу.

У току је истрага како би били утврђени сви детаљи ове незапамћене трагедије.

(телеграф)

Тагови:

беба

novorođenče

Русија

Коментари (0)
