Саобраћајка на аутопуту Добој-Бањалука

Извор:
АТВ
27.10.2025
15:14
Коментари:0
Данас око 15 часова на аутопуту Добој-Бањалука, догодила се саобраћајна несрећа.
Саобраћајна несрећа се догодила на маховљанској петљи, код излаза према Бањалуци из правца Прњавора.
Како јављају очевидци, возило је изгубило контролу и ударило у одбојну ограду.
Након полицијског увиђаја, утврђено је да нема повријеђених, али је причињена већа материјална штета.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч1
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
15
17
13
17
08
17
01
16
54
Тренутно на програму