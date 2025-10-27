Logo

Саобраћајка на аутопуту Добој-Бањалука

27.10.2025

15:14

Фото: Уступљена фотографија

Данас око 15 часова на аутопуту Добој-Бањалука, догодила се саобраћајна несрећа.

Саобраћајна несрећа се догодила на маховљанској петљи, код излаза према Бањалуци из правца Прњавора.

Како јављају очевидци, возило је изгубило контролу и ударило у одбојну ограду.

Након полицијског увиђаја, утврђено је да нема повријеђених, али је причињена већа материјална штета.

Large banner

