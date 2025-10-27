Огласио се отац младића из БиХ који је усмртио породицу у Београду

Извор:
Отац Николе Ђ. (24) који је скривио саобраћајну несрећу на Новом Београду огласио се за медије.
Никола је у недјељу око 1 сат на Новом Београду за воланом аудија ударио у аутомобил хјундаи у којем су били саобраћајни полицајац Бојан Ж. (43), његова супруга Дијана К. (38) и деветогодишњи син Михајило и они су страдали на лицу мјеста.
Никола је ухапшен због њихове смрти јер је на раскрсници у улици Омладинских бригада великом брзином пројурио на црвено свјетло и сударио се са возилом које је скретало лијево.
Такође, полиција је саопштила да је младић у крви имао 1,17 промила алкохола, а према незваничним информацијама, био је и под дејством канабиса.
"Ало" је дошао до оца ухапшеног момка који живи у Брчком.
"Нисам способан да говорим, молим вас разумите ме. Много смо сви потресени. Никако нисам способан да причам", рекао је за "Ало" видно потресени отац.
