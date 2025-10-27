Logo

Израел укида ванредно стање први пут од почетка рата са Хамасом

27.10.2025

13:19

Израел укида ванредно стање први пут од почетка рата са Хамасом
Фото: Танјуг/АП

Израелски министар одбране Израел Кац донио је данас одлуку о укидању ванредног стања на југу земље које је уведено након напада Хамаса на то подручје 7. октобра 2023. године.

Наредба о укидању ванредног стања ступиће на снагу сутра ујутру, двије године након напада, преноси Тајмс оф Израел.

- Одлучио сам да усвојим препоруку израелске војске и да укинем, први пут од 7. октобра, ванредно стање на домаћем фронту. Та одлука одражава нову безбједносну реалност на југу земље која је постигнута захваљујући одлучним и снажним акцијама наших херојских трупа против терористичке организације Хамас током протекле двије године - рекао је Кац.

Ванредно стање је уведено након напада Хамаса на територији цијеле земље, али је остало на снази само на јужној територији, односно у околини палестинске енклаве Појас Газе.

За двије године рата Израела против Хамаса у Појасу Газе убијено је више од 68.519 Палестинаца, а рањено њих више од 170.382.

