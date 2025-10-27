Дјечак дошао кући из школе и затекао празан стан: Мајка се одселила, није га ни обавијестила

Извор:
Телеграф
27.10.2025
12:42
Коментари:0
Ерика Рене Сандерс суочава се с оптужбом за угрожавање дјетета, кривично дјело које се третира као тешки прекршај, након што је, наводно, напустила стан у мјесту Коперас Ков у којем је живхела са својим 12-годишњим сином, док је он био у школи, а да му претходно ништа није рекла, наводи се у пријави до које је дошао магазин People.
Директор основне школе коју дјечак похађа обавијестио је полицију Коперас Кова о инциденту око 17,18 по локалном времену у петак, 17. октобра, након што је 12-годишњак, излазећи из школског аутобуса и долазећи кући, схватио да "његова породица спаковала ствари, одселила се и оставила га".
Према изјави полицајца који је реаговао на позив, "намјештај и други кућни предмети" који су били у стану када је дјечак тог јутра отишао у школу нестали су. Полицајац је описао стан као "празан" и "потпуно испражњен", а дјечак је потврдио да "стан није био такав када је отишао".
Док је полиција била на лицу мјеста, комшиница је изјавила да Ерика Рене Сандерс и њен дечко, Кевен Двејн Адамс, имају "историју" избацивања њеног сина из стана. Један од полицајаца потврдио је ову тврдњу, рекавши да постоји "дуготрајна напетост" између пара и дјетета, према пријави.
Дјечак је полицији рекао и да су му мајка и њен дечко рекли да "ће се преселити у неком тренутку", али му нису рекли када. Адамс је касније изјавио полицији да његова девојка "није напустила" свог сина, "али да сада живи с њим и да њен син није добродошао у његовом дому", стоји у пријави.
Регион
Брат убијеног Словенца подијелио емотивну објаву: ''Оставио си велику празнину''
Ерика Рене Сандерс је рекла да је њен брат, ујак дечака, требало да га покупи из школе, али је одбила да полицији да његове контакт информације или било какве додатне детаље о њему, према наводима из пријаве. Адамс је потом изјавио да ће он сам отићи по дјечака и одвести га код ујака, али је прошло "неколико сати" а да то није учинио. Полицајци су касније контактирали дјечаковог ујака преко његове девојке, која је рекла да он није имао никаква сазнања о томе да треба да преузме дијете из школе.
Полиција је, према пријави, одвела 12-годишњака у полицијску управу Коперас Коув и обавијестила Службу за заштиту деце (ЦПС). Након разговора са мајком и њеним дечком, ЦПС је поручила полицајцима да предају дјечака Адамсу, који је одбио да да нову адресу пара. Полиција је морала да консултује евиденцију водовода како би пронашла пребивалиште.
На крају, око 21,20 сати истог дана, Адамс је преузео старатељство над дјечаком у кући, али је једном од полицајаца рекао да неће узети дијете ако има налог за хапшење његове дјевојке Такође се "дуго жалио на дјечака“, рекао је полицајац.
Потом су и Сандерсова и Адамс ухапшени, а случај је прослијеђен тужилаштву на преиспитивање, потврдио је портпарол полицијске управе.
Савјети
Трик за чишћење судопере: Потребна вам је само једна ствар коју имате у кухињи
Сандерсова је од тада оптужен за намјерно напуштање дјетета млађег од 15 година без намјере да се врати, што је у Тексасу оптужба за кривично дјело трећег степена, према судским документима и пријети јој од 2 до 10 година робије, преноси Телеграф.
Регион
2 ч0
Друштво
2 ч0
Свијет
2 ч0
Регион
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
14
28
14
21
14
19
14
15
14
14
Тренутно на програму