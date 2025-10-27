Logo

Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном

27.10.2025

12:03

Песков: Москва отворена за јачање веза са Вашингтоном
Фото: Танјуг/АП

Русија остаје отворена за јачање веза са САД упркос непријатељским потезима Вашингтона, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

Он је нагласио да Москва полази од својих националних интереса, пренио је ТАСС.

"Процес побољшања односа ометају управо потези против нас. Међутим, ми остајемо отворени за побољшање односа, полазећи од сопствених интереса", рекао је Песков, коментаришући санкције и пријетње из Вашингтона.

САД и Русија раде на побољшању односа од почетка мандата предсједника САД Доналда Трампа. Међутим, побољшање односа угрожено је након што је Вашингтон одлучио да уведе нове санкције Русији, како би се извршио притисак на Москву да оконча сукоб у Украјини.

