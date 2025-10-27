Сестре добиле исту застрашујућу дијагнозу: Сада их љекари их називају чудом

Извор:
Она
27.10.2025
11:53
Коментари:0
Једна породица из Западне Вирџиније доживјела је право медицинско чудо и трагедију када су четири сестре из исте породице добиле исту ријетку болест мозга која може изазвати парализу.
Родитељи шесторо дјеце, Пол и Ешли Хигимботам, мислили су да су спремни на све када су у питању дјечје болести, све док њихова најмлађа кћерка, Остин, није почела да показује необичне симптоме.
Од рођења је била "стално незадовољна", "никада срећна", готово да није спавала, није се смијала и имала је видљиве треморе. Када је имала свега 18 месеци, генетско тестирање открило је шокантну истину – боловала је од Цхиари малформације, ријетког поремећаја у којем дио мозга не може правилно да се смјести у лобању, већ притиска кичмени канал.
Према ријечима др Дејвида Хартера, директора дјечје неурохирургије на универзитету НYУ Лангоне, ово стање може изазвати слабост, јаке главобоље, сколиозу, болове у живцима, па чак и парализу ако се не лијечи на вријеме.
"Кад сам видјела резултате Аустиног снимања и прочитала дијагнозу, то је био тренутак када нам се свијет окренуо наглавачке", испричала је мајка Ешли за ЦБС Њуз. Љекари су открили да Аустинин мозак врши притисак на кичму и блокира проток кичмене течности, због чега је морала хитно на операцију.
Породица је отпутовала из Западне Вирџиније у Њујорк, гдје је дјевојчицу оперисао доктор Џефри Гринфилд, дјечји неурохирург. Након операције, која је обављена у марту 2023. године, Аустин се пробудила потпуно промијењена.
"Почела је да се смије. Као да је сав бол нестао", присјећа се Ешли. "Кад смо дошли на контролу, рекла сам доктору – 'вратили сте ми њен осмјех'."
Нажалост, олакшање није дуго трајало. Само пет дана касније, њихова трогодишња кћерка Амелија одведена је код лекара због сумње на лајмску болест, али јој је дијагностикована иста малформација мозга, уз додатно стање везану кичмену мождину, што је значило још једну двоструку операцију.
Недуго затим, и њихова седмогодишња кћерка Обри почела је да се мијења. Постала је повучена, нерасположена и патила је од честих уринарних инфекција.
"Сјећам се да сам возила и одједном ми је синуло 'Боже, морам да тражим снимање!'" рекла је Ешли. "Била је наше весело дијете, а једног дана се једноставно промијенила. Као да смо је губили. Вољела бих да сам то раније схватила."
До новембра 2023. године, три сестре су већ прошле кроз тешке операције мозга и кичме – али ни ту није био крај. Њихова најстарија кћерка, једанаестогодишња Адали, која се годинама борила са јаким боловима у ногама, такође је добила исту дијагнозу.
"То је био тренутак невјерице", признала је Ешли. "Чујете да једно или двоје дјеце има то стање, али четири?"
Доктор Гринфилд је рекао да је овакав случај "невјероватно редак", јер је генетски облик Цхиари малформације присутан код само око 10% пацијената.
Данас, сестре Аустин (4), Амелија (6), Обри (9) и Адали (12) коначно су добро и воде здравији, срећнији живот.
"Доктор Гринфилд нам је вратио породицу, а то је најљепши поклон који неко може да добије", закључила је Ешли са сузама у очима.
(Она)
Тренутно на програму