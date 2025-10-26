Logo

Да ли нас чека тешка сезона грипе?

26.10.2025

15:36

Да ли нас чека тешка сезона грипе?

Стручњаци за јавно здравље кажу да би овогодишња сезона грипа могла да буде тешка у Европи због заостајања у стопи вакцинације и раних сигнала из удаљених земаља попут Јапана и Аустралије.

Од средине октобра, број пацијената са респираторним симптомима сличним грипу "остаје низак, али расте у већини земаља, што се и очекује за ово доба године", наводи се у подацима Европског центра за превенцију и контролу болести /ЕЦДЦ/.

Роберт Фицо

Свијет

Фицо: Братислава неће финансирати војну помоћ ЕУ за Кијев

Сезона грипа у Европи обично траје од средине новембра до краја маја, али сезонски обрасци су се можда промијенили од пандемије ковид-19.Након краће сезоне грипа од уобичајене од 2023. до 2024. године, прошлогодишња сезона је била необично велика, изјавио је Колин Расел, професор на Универзитетском медицинском центру у Амстердаму и предсједник Европске научне радне групе за грип.

Једанаест земаља тренутно пријављује спорадичну активност грипа, показују подаци ЕЦДЦ-а. У Великој Британији, здравствени званичници упозорили су да ниво грипа већ расте, посебно међу д‌јецом.

