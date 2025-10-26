Logo

Сљедеће седмице повећање темепратуре: Ови дани ће бити најтоплији

26.10.2025

15:13

Fotografija hrama Hrista Spasitelja u centru Banjaluke
Фото: АТВ

У Републици Српској у уторак, 28. октобра, током дана биће топлије и претежно сунчано уз малу до умјерену облачност и највишу дневну температуру од 13 до 19 степени Целзијусових.

У уторак током ноћи облачно са падавинама. Ујутро се очекује разведравање, а око ријека и по котлинама магла. Током дана топлије и претежно сунчано уз малу до умјерену облачност, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха од четири до 10 степени Селзијусових, у вишим предјелима од нула степени. Максимална температура ваздуха од 13 до 19, у вишим предјелима од девет степени.

Ујутру у сриједу биће претежно ведро и хладније, око ријека и по котлинама пролазна магла. Током дана топлије и претежно сунчано уз промјенљиву облачност.

Минимална температура ваздуха од два до осам, у вишим предјелима од минус два, док ће максимална температура ваздуха бити од 15 до 21, у вишим предјелима од 11 степени.

У четвртак, 30. октобра, још топлије уз сунчане периоде и промјенљиву облачност. На југу и западу ће бити облачније уз повремену кишу и умјерен до јак јужни вјетар.

Минимална температура ваздуха од шест до 11 степени, у вишим предјелима од три. Максимална температура ваздуха од 17 до 22, у вишим предјелима од 13степени Целзијусових.

Временска прогноза

