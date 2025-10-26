Logo

Ове послове треба избјегавати на Свету Петку

26.10.2025

Српска православна црква у понедјељак обиљежава Света Петку, празник посвећен Преподобној мати Параскеви.

Прва у низу јесењих слава, Света Петка, шеста је по броју свечара који је обиљежавају, што говори о огромном поштовању које светитељка од давнина ужива у српском народу.

Света Петка је код Срба веома поштована и славна светитељка која се сматра заштитницом жена, као и чуварком сиромашних и болесних. Вјерници јој се обраћају за помоћ кроз молитву, посебно на њен дан, тражећи спас од болести и других животних невоља.

Сматра се да је Света Петка женски празник, па се овој светици обраћају жене свих вјера и нација.

Према народним обичајима, на Свету Петку жене не би требало да мијесе, кувају, шију, перу веш или раде било који посао у кући како не би навукле гњев светитељке и да им током године не би трнуле руке.

Обичаји за овај празник

На Свету Петку младе дјевојке треба да беру цвијеће и њиме украсе свој дом како би у њима цијеле године владала слога и мир, док се дјевојчицама облаче нове хаљинице како би их у наредној години пратила срећа.

Дјевојке би требало да поједу парче славског колача и да сачувају мрвице, па ће те ноћи у сну видјети своју судбину и будућег мужа.

Славска трпеза на дан Свете Петке се не склања до сутрадан, а када сви гости оду, домаћица би требало да окади трпезу три пута како би светица посјетила и благосиљала њен дом.

Sveta Petka

