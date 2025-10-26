Република Српска богатија за 15 малих становника

Извор:
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјечака и седам дјевојчица, потврђено је у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођено је шест беба, Добоју, Градишци и Требињу по двије, а у Приједору, Бијељини и Фочи по једна беба.
У Бањалуци су рођена два дјечака и четири дјевојчице, Добоју и Градишци по дјечак и дјевојчица, Требињу два дјечака, Приједору и Бијељини по дјечак, а у Фочи дјевојчица.
У породилиштима Невесиње, Источно Сарајево и Зворник није било порода.
