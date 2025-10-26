Logo

Република Српска богатија за 15 малих становника

Извор:

АТВ

26.10.2025

08:34

Коментари:

0
Беба дијете
Фото: Ivone De Melo/Pexels

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 15 беба, осам дјечака и седам дјевојчица, потврђено је у породилиштима.

У породилишту у Бањалуци рођено је шест беба, Добоју, Градишци и Требињу по двије, а у Приједору, Бијељини и Фочи по једна беба.

Policija

Хроника

Тешка несрећа на бх. путевима: Страдала жена, више повријеђених

У Бањалуци су рођена два дјечака и четири дјевојчице, Добоју и Градишци по дјечак и дјевојчица, Требињу два дјечака, Приједору и Бијељини по дјечак, а у Фочи дјевојчица.

У породилиштима Невесиње, Источно Сарајево и Зворник није било порода.

Подијели:

Тагови:

bebe

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Тешка несрећа: Страдала жена, више повријеђених

Регион

Тешка несрећа: Страдала жена, више повријеђених

5 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Република Српска била и остала симбол борбе

5 ч

0
Трочлана породица страдала у стравичној несрећи

Хроника

Трочлана породица страдала у стравичној несрећи

5 ч

0
Путин: Завршено тестирање "буревестника"

Свијет

Путин: Завршено тестирање "буревестника"

5 ч

0

Више из рубрике

Срби светкују велике мученике: Помолите се за здравље и љубав, изговорите ове ријечи

Друштво

Срби светкују велике мученике: Помолите се за здравље и љубав, изговорите ове ријечи

5 ч

0
Sat, pomjeranje sata, jesen

Друштво

Спаваћемо дуже: Ноћас враћамо казаљке један сат уназад

16 ч

0
Бака Стана прославила 100. рођендан

Друштво

Бака Стана прославила 100. рођендан

17 ч

0
Зимница

Друштво

Тешка година диже и цијену зимнице

18 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

24

Савић: Милорад Додик изашао као побједник

13

22

Ухапшене четири особе због туче

13

18

Шеранић у Угљевику: Дом здравља стабилан, посветићемо се проблемима Центра за социјални рад

13

13

Вјештак о несрећи у којој је страдала трочлана породица: Оволика казна пријети возачу

13

11

Додик који је претекао вријеме: Како је лидер из Бањалуке поново изненадио свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner