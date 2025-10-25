Тешка година диже и цијену зимнице

Извор:
Поскупљење сировина и енергената, као и мањак воћа, поврћа и радне снаге обиљежили су овогодишњу сезону у прерађивачкој индустрији Српске, због чега ће грађани ове јесени за теглу ајвара, флашу сока или килограм киселог купуса морати издвојити више новца него прошле године.
Прерађивачи воћа и поврћа, који сезону приводе крају, кажу да је пословање ове године било изузетно захтјевно, јер су бројни трошкови нагло порасли, али да упркос свему настоје задржати производњу и одржати домаће брендове на тржишту.
Комерцијални директор бијељинске компаније "Спектар дринк" Маринко Докић рекао је за "Глас" да је у току откуп свјежег купуса, док је остало поврће и воће углавном прерађено.
"Ово је, могло би се рећи, стандардна година за нас. Правимо кисели купус, главице и рибани, те парадајз сок. Остало су прерађевине од воћа, сокови, мармеладе, џемови и воћне ракије. Имамо шест, седам производних програма", навео је Докић.
Он истиче да воће и поврће углавном откупљују од коопераната из Семберије и околине са којима сарађују годинама.
"Сировину купујемо од домаћих произвођача, а мањи дио, попут цвекле и кајсије, увозимо за производњу сокова", казао је Докић, додајући да су трошкови ове године нагло порасли.
Према његовим ријечима, све је поскупјело, од радне снаге, енергије, транспорта, па до амбалаже, чак је скочила и цијена откупа.
"Због тога је било неминовно благо повећање цијена појединих производа. Код неких смо задржали стару цијену, на нашу штету. Најтраженији су тренутно наш "семберски кисели купус" и 100 одсто природни сокови у стакленој амбалажи", истакао је Докић.
У бањалучкој "Витаминки" кажу да сезона откупа и прераде још траје, јер је ове године сазријевање плодова каснило.
"Прерада је у пуном јеку, тегле и флаше се пуне. Домаћи пољопривредни произвођачи су нам приоритет, од њих купујемо све што можемо, од патлиџана и купуса до шљиве", наводе из ове компаније.
Додају да је ова година била веома сложена због временских услова.
"Поврће је страдало од кише, а и воће је доста издало. Неке ствари нећемо моћи урадити по плану, али ћемо ипак имати благо повећање производње у односу на лани. У припреми је и нови производ који ћемо ускоро представити", поручили су из "Витаминке".
Истичу да поскупљење сировина и репроматеријала траје годинама што директно утиче на цијене финалних производа.
"Све је поскупјело најмање 20 одсто. Кад расту трошкови рада, енергије и сировина, морају расти и наше цијене. Јесмо за веће плате радника, али то се нужно одрази на крајњи производ. Цијене појединих артикала једноставно су морале скочити", нагласили су у овој компанији.
Директор зворничке фирме "Воћар промет", чији се производи на тржишту налазе под брендом "Натура", Ахмет Хублић каже да ће пуњење тегли трајати још највише мјесец и по дана.
"Воћа и поврћа ове године има мање, а и радне снаге недостаје. Због тога нећемо достићи планиране количине. Све то ће довести до поскупљења готових производа. Ми ћемо ићи са корекцијом од пет до десет одсто, али ће на полицама то повећање сигурно бити доста веће због високих трговачких маржи", рекао је Хублић.
Навео је да ће неки производи, попут ајвара, паприке и мијешане салате, задржати цијену, док ће кисели краставци поскупјети, јер их није било довољно.
"Имамо властиту производњу корнишона, а паприку купујемо у Семберији. Оно што зафали увозимо из Србије. Сваке године пласирамо нешто ново па ћемо тако и сада, а у припреми је туршија у кантици", најавио је Хублић.
Откуп воћа и ове године, према подацима Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, остаће на нивоу претходних година, односно око 38.000 тона годишње. За произведено и продато воће ресорно министарство издваја око пет милиона марака подстицаја, пише Глас Српске.
