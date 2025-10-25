Logo

Ово је најлукавији знак хороскопа

25.10.2025

19:43

Horoskop
Фото: Pexels

Пазите коме вјерујете: Један знак у Зодијаку је рођен са способношћу да вас манипулише. Овај знак је ледено хладан, прорачунат до најситнијег детаља и за њега емоције не представљају препреку.

Говоримо о Шкорпији, мајстору психолошке манипулације који вас може обмотати око малог прста, а да то никада не приметите.

Шкорпија је фиксни водени знак којим влада Плутон, планета трансформације и подземног свијета. То им даје необуздану дубину коју већина људи око њих не разумије, чинећи их савршеним стратегама.

Пчелари Анђић

Друштво

Брачни пар пензију проводи у пчелињаку

Шкорпија се с правом назива скенер Зодијака. Посједују способност да прочитају ваше слабе тачке за само пет минута разговора. Они виде све што покушавате да сакријете, и ту кључну информацију чувају за себе. Када желе нешто да постигну, емоције су им потпуно искључене. Они прорачунавају сваки потез, а та ледена хладноћа дјелује застрашујуће и потпуно је намјерна.

Тајна моћ „обмотавања око прста“

Оно што Шкорпију чини заиста најлукавијом јесте њихова тиха моћ манипулације. Они вас никада неће напасти директно, већ ће вас натјерати да сами дођете до закључка који њима одговара. Они су мајстори суптилних сигнала и психолошке игре. Њима није циљ да доминирају гласно, већ да преузму апсолутну контролу из сенке.

Када вас једном обмотају око малог прста, тешко ћете изаћи из њихове мреже.

Да бисте се заштитили од њихове лукавости, морате прво схватити да они играју на све или ништа. Највећи проблем настаје када им дате повода да вас анализирају. Зато, прво правило гласи: чим осетите тај поглед који вас „гута“ и тај осећај да знају превише о вама, одмах будите на опрезу.

merkur pixabay

Занимљивости

Ретроградни Меркур опет удара у новембру: Добро се припремите

Лукавост Шкорпије губи моћ само ако сте ви јаки. Будите искрени, али запамтите, никада им не дајте оружје – никада им не откривајте тајну о својим најдубљим слабостима, пише Крстарица.

Хороскоп

