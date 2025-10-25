Нови закон у Српској: Вакцина услов за вртић?

Аутор:Весна Азић
Иако је "вакцинални картон" формално уклоњен из текста приједлога Нацрта закона о предшколском васпитању и образовању, без љекарског увјерења нема уписа. А у њему све пише.
Министарство просвјете и културе је, уважило неке примједбе родитеља, кажу из Удружења грађана "Родитељи за права дјеце". Али суштина остаје иста упис дјеце и даље је повезан са њиховим вакциналним статусом. Родитељи који се противе вакцинама страхују да ће њихова дјеца бити искључена из система.
"Како ће Нацрт, односно сад већ приједлог закона уколико буде усвојен у овој форми у пракси сигурно произвести одређене проблеме, наше удружење је заузело одређене ставове које ћу ја вама сада овђе да саопштим. Дакле, наше удружење сматра да је неопходно јасно разграничити надлежности образовног И здравственог Система. Право на образовање не смије бити условљено било каквом медицинском мјером. Не умањујући значај здравствених прописа", истиче предсједник Удружења грађана "Родитељи за права дјеце" Јелена Сарфијан.
С једне стране право на избор, а са друге право на истину кажу из Удружења „Љекари и родитељи за науку и етику“ . Тврде и да систем прикрива нежељена дејства вакцина.
"Јер смо ми истражили сваку вакцину која је у том календару обавезне имунизације И сваки њен састојак смо пронашли радове везано за нежељена дејства. То је оно о чему вам никад не говоре , а морали би да вам говоре И ваши педијатри И ваши љекари. Дакле, примјери БЦГ вакцина, десемизована бцг инфекција, остеитис, остеомијелитис, апсцес, супротни лимфаденитис, келоидни ожиљци. Дакле, то су нека од нежељених дејстава", казала је предсједник Удружења грађана "Љекари и родитељи за науку и етику" Нада Гладовић.
У причу се укључују и љекари који доводе у питање сам концепт колективног имунитета.
"Такође, вакцинисани може обољети од вируса из вакцине. Ово обољење може оставити посљедице које могу бити чак и смртоносне. О овоме вам говори медицинска литературе коју вам могу дати на увид. Не можемо уопште више говорити након свих ових налаза о томе да су вакцинисани људи нека стерилна бића која никог не угрожавају. А да су невакцинисани људи, или невакцинисана дјеца који су здрави неко ходајуће зло и болест И препрека која се треба спречити да учи или да улази у неки простор. То нема никакве везе са теоријом колективног имунитета која је веома упитна", истакла је специјалиста психијатрије Јована Стојковић.
Правници упозоравају, закон би могао пасти на првом тесту уставности.
"Али тај закон по свом садржају је противуставан. Не само да је споран члан 13, него ако узмемо у обзир да ми овдје имамо пирамиду правних аката, онда нам је јасно да је Устав на врху, па идемо даље закони И подзаконски акти. Али не само то што закони морају да буду у складу са Уставом Републике Српске него сви закони имају једнаку правну снагу. Дакле не може један закон да потире други. Уколико имамо у виду да се овдје обавезују дјеца, односно родитељи да донесу љекарска увјерења да су у потпуности имунизована. Јасно нам је да се то коси са породичним законом који каже да родитељи имају право да одлучују о својој дјеци и да заступају најбоље интересе дјеце", казује адвокат Милина Дорић.
Али струка одговара, без вакцина, враћамо се у мрак прошлости. Епидемиолози упозоравају да је колективни имунитет у Републици Српској угрожен.
"Имунизација је дефинитивно једна од најефикаснијих и најисплативијих јавно- здравствених интервенција. У прошлости многе болести су изазивале епидемије, остављале тешке посљедице и заиста то више не виђамо, захваљујући управо вакцинацији. Оно што је веома битно напоменути, јесте да невакцинисано дијете не само да се угрожава његово здравље, него и здравље друге дјеце. Дјеце која нису довољно стара или имају нека друга обољења, а нису могла бити вакцинисана. Тако да так чин невакцинисања у ствари постаје фактор који је битан битан за јавно здравље једног колектива или једне заједнице", упозорава епидемиолог у Институту за јавно здравство Републике Српске Јелена Ђаковић.
"Генерално не можемо рећи да је лоша свијест. Људи су свјесни да је вакцина једино средство у овом моменту које пружа заштиту од заразних обољења, односно оно што ми волимо да кажемо - пружа заштиту од најтежих облика обољења, против којих вакцинишемо. Што не значи да ви не можете обољети, али тај облик болести ће бити врло благ, или минималан. А смртност и нека тежа оштећења, што се тиче тих обољења против којих вакцинишемо. Сигурно неће доћи до тога", објаснила је педијатар Дијана Божић Кошчица.
Иако се у јавности ломе копља између личног избора и заштите заједнице, из ресора здравства поручују, дилеме не би требало ни да постоје.
"Мислим да то нема смисла, апсолутно. Вакцина је спасила свијет. И мислим да је то једна довољна порука, која говори о томе, како год то неко узимо, како год то неко разматрао. Нажалост, неолиберална демократија која каже да сви имамо права за све - доводи до чињенице да одређене постулате постојања самог човјечанства, ми нарушавамо", нагласио је министар здравља у социјалне заштите у Влади Републике Српске Ален Шеранић.
Инспектори раде свој посао. Прекршајне пријаве почеле су да стижу онима који одбијају имунизацију.
"Могу рећи да од укупног проја позваних родитеља свега 5 их се изјаснило да не желе да вакцинишу дијете и против њих су поднесене прекршајне пријаве надлежним судовима. Сам Закон о заштити становништва од заразних болести прописао је казне од 100 КМ до 1000 КМ за родитеља, односно старатеља који одбије да изврши вакцинацију дјетета, с тим што инспектор може изрећи само најнижу законом пописану казну и из тог разлога смо се одлучили ми за покретање прекршајних пријава пред надлежним судовима, јер судови могу изрећи и веће казне од оне законом најниже прописане", казала је портпарол Инспектората Републике Српске Душанка Николић.
Једни страхују од епидемија, други од присиле.
А дјеца као и увијек чекају одрасле да се договоре шта је заиста за њихово добро.
