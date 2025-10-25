Патријарх Порфирије: Србин је створен као биће заједнице, биће светосавско

Извор:
РТ Балкан
25.10.2025
18:08
Коментари:0
Патријарх српски Порфирије служио је данас литургију и освештао нови храм Светог Саве у Дежеви, родном крају првог српског архиепископа, а поводом 850 година од његовог рођења у Старом Расу.
Уз патријарха су служили митрополити црногорско-приморски Јоаникије, рашко-призренски Теодосије, жички Јустин, шумадијски Јован, милешевски Атанасије, крушевачки Давид, тимочки Иларион, нишки Арсеније, захумско-херцеговачки Димитрије и будимљанско-никшићки Методије, као и епископи бихаћко-петровачки Сергије, ваљевски Исихије, шабачки Јеротеј, мохачки Дамаскин и новобрдски Иларион.
У бесједи послије Јеванђеља, патријарх Порфирије је поручио да је човјек створен за заједницу, а не за мржњу и себичност.
"Молим се Богу заједно са свима вама да молитве Светога Саве учине да разумијемо то да је човјек створен као биће заједнице, да је Србин створен као биће заједнице, а то значи не биће мржње, не биће искључивости, не биће зла, не биће себичности, не биће самодовољности, него биће љубави, биће светосавско, биће православно и биће Христово", рекао је патријарх.
Он је истакао да је заједништво са Богом и међу људима "темељ нашег постојања" и да је управо та снага вијековима одржавала српски народ.
Свијет
Стравичан удес на ауто-путу: Двије особе живе изгорјеле у аутомобилу
"Када смо били једна Црква, једно тијело и један народ, чинили смо невиђена чуда благодаћу Божјом, јер смо испуњавали Његов закон. И не само то, тада смо били способни да разумијемо друге људе и народе, друге вјере, да градимо пријатељства и да заједно живимо у међусобном разумијевању. Разумијевање је било начин нашег постојања: разумјели смо ријеч Божју, једни друге, разумјели да је свако свакоме потребан. И тада није било проблема, сви су постајали наши, јер смо ми, прије свега, били своји", нагласио је поглавар СПЦ.
Камен темељац за нову цркву Светог Саве постављен је 2012. године на мјесту гдје се некада налазила древна саборна црква. У непосредној близини налазе се и остаци старих немањићких светиња, манастири Ђурђеви ступови и Сопоћани, а свега неколико километара даље и Савино родно село - Мишчиће.
Свијет
2 ч0
Србија
2 ч0
Економија
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму