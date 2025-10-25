Logo

Ретроградни Меркур опет удара у новембру: Добро се припремите

Жена Блиц

25.10.2025

18:59

Ретроградни Меркур опет удара у новембру: Добро се припремите

Ретроградни Меркур поново прави пометњу! Овог пута, од 9. до 29. новембра 2025, планета комуникације нас води на емотивни тобоган кроз знакове Стријелца и Шкорпије. Припремите се за интроспекцију, суочавање са прошлошћу и тестирање сопствене искрености.

Ретроградни Меркур није само астролошки феномен, он нас подсјећа на важност успоравања и преиспитивања. Грешке у комуникацији, кашњења и повратак старих тема нису случајност, већ прилика да се суочимо са собом и својим унутрашњим свијетом. Овај циклус нас учи како да се носимо са изазовима и пронађемо дубљи смисао у хаосу.

Шта се дешава током ретроградног Меркура

Од 9. новембра, Меркур креће уназад кроз знак Стријелца, симбол слободе и истине. Овај период доноси преиспитивање увјерења, планова и циљева, али и изазове у комуникацији. Нервоза, заборавност и промјена планова могу нас избацити из равнотеже, али то није казна већ прилика за корекцију и повратак на прави пут.

Шта се мијења када Меркур уђе у Шкорпију

Од 18. новембра, Меркур улази у знак Шкорпије, доносећи интензивну интроспекцију. Ово је вријеме за суочавање са потиснутим емоцијама, старим повредама и неизговореним истинама. Шкорпија нас учи да се ослободимо површности, продубимо интуицију и пронађемо снагу у рањивости. Ипак, будите опрезни, у овом периоду лако је погрешно протумачити речи и намјере других.

Шта нас чека

Ретроградни Меркур доноси повратак старим идејама, недовршеним пројектима и прошлим љубавима. Ово је идеално вријеме за интроспективни рад, менталну детоксикацију и разјашњавање сопствених циљева. Избјегавајте доношење великих одлука или потписивање уговора, умјесто тога, фокусирајте се на унутрашњи раст.

Све има сврху, чак и хаос

Ретроградни Меркур није ту да нас казни, већ да нас подстакне на промјене. Успорите, ослушните тишину и преиспитајте своје мисли. Ово је прилика да научимо како да боље комуницирамо, не само са другима, већ и са собом.

Retrogradni Merkur

