Ретроградни Меркур опет удара у новембру: Добро се припремите

25.10.2025
Ретроградни Меркур поново прави пометњу! Овог пута, од 9. до 29. новембра 2025, планета комуникације нас води на емотивни тобоган кроз знакове Стријелца и Шкорпије. Припремите се за интроспекцију, суочавање са прошлошћу и тестирање сопствене искрености.
Ретроградни Меркур није само астролошки феномен, он нас подсјећа на важност успоравања и преиспитивања. Грешке у комуникацији, кашњења и повратак старих тема нису случајност, већ прилика да се суочимо са собом и својим унутрашњим свијетом. Овај циклус нас учи како да се носимо са изазовима и пронађемо дубљи смисао у хаосу.
Од 9. новембра, Меркур креће уназад кроз знак Стријелца, симбол слободе и истине. Овај период доноси преиспитивање увјерења, планова и циљева, али и изазове у комуникацији. Нервоза, заборавност и промјена планова могу нас избацити из равнотеже, али то није казна већ прилика за корекцију и повратак на прави пут.
Од 18. новембра, Меркур улази у знак Шкорпије, доносећи интензивну интроспекцију. Ово је вријеме за суочавање са потиснутим емоцијама, старим повредама и неизговореним истинама. Шкорпија нас учи да се ослободимо површности, продубимо интуицију и пронађемо снагу у рањивости. Ипак, будите опрезни, у овом периоду лако је погрешно протумачити речи и намјере других.
Ретроградни Меркур доноси повратак старим идејама, недовршеним пројектима и прошлим љубавима. Ово је идеално вријеме за интроспективни рад, менталну детоксикацију и разјашњавање сопствених циљева. Избјегавајте доношење великих одлука или потписивање уговора, умјесто тога, фокусирајте се на унутрашњи раст.
Ретроградни Меркур није ту да нас казни, већ да нас подстакне на промјене. Успорите, ослушните тишину и преиспитајте своје мисли. Ово је прилика да научимо како да боље комуницирамо, не само са другима, већ и са собом.
